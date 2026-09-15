U23 Việt Nam vô duyên khó tin trong trận ra quân tại ASIAD 2026

U23 Việt Nam chỉ có kết quả hòa 1-1 trước U23 Kuwait trong ngày ra quân tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Đây là trận đấu cực kỳ kém may mắn của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dù tạo ra thế trận lấn lướt đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng 63%.

Theo thống kê, U23 Việt Nam đã tung ra 27 pha dứt điểm nhưng chỉ có thu về 1 bàn thắng. Đặc biệt, trái bóng đã 3 lần tìm tới xà ngang và 2 lần tìm tới cột dọc khung thành U23 Kuwait sau các pha dứt điểm của U23 Việt Nam.

Bên cạnh những pha dứt điểm dội xà ngang và cột dọc, U23 Việt Nam cũng có phen ăn mừng hụt ở hiệp 2 khi tưởng chừng được hưởng phạt đền nhưng sau đó trọng tài xác định điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm.

U23 Việt Nam thi đấu kém may và bị U23 Kuwait cầm hòa 1-1 trong trận ra quân tại ASIAD 2026. (Ảnh: VFF)

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam để thủng lưới trước ở phút 78 khi Omar Al Matar đánh đầu thành bàn trong tình huống cố định. Dẫu vậy, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ đã ghi bàn gỡ hòa cho U23 Việt Nam ở phút 81.

Trong số những tình huống bỏ lỡ của U23 Việt Nam trận này, đáng tiếc nhất là pha bóng Lê Văn Thuận dứt điểm dội xà ngang ở phút 90+6. Nếu như đây là bàn thắng, thì U23 Việt Nam sẽ có màn lội ngược dòng đánh bại U23 Kuwait 2-1 và giành trọn 3 điểm trong trận ra quân ASIAD 2026.

U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 trong khi U23 Uzbekistan thắng đậm U23 Philippines 5-1 khiến cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C trở nên khó lường. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18/9 và gặp U23 Uzbekistan vào ngày 22/9.