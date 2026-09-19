Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: Xác định 3 đội vào tứ kết

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Philippines ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Thanh Nhàn và Lê Phát lần lượt lập công trong hiệp 2, giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 4 điểm sau hai trận.

Chiến thắng trước Philippines giúp U23 Việt Nam đứng thứ 2 bảng C với 4 điểm, ghi 3 bàn và nhận 1 bàn thua, hiệu số +2. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Uzbekistan. Đây là trận đấu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng và cơ hội giành vé vào tứ kết của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất.

Trong khi đó, U23 Uzbekistan đánh bại U23 Kuwait 2-0 để có 6 điểm sau hai lượt trận và chính thức giành vé vào tứ kết. Kết quả này cũng giúp cục diện bảng C trở nên rõ ràng hơn trước lượt trận cuối.

Tính đến thời điểm hiện tại, 3 đội đã giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 gồm U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia và U23 Uzbekistan. U23 Việt Nam sẽ tiếp tục cuộc đua giành vé đi tiếp ở lượt trận cuối bảng C, gặp U23 Uzbekistan.