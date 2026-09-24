Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: Xác định các cặp đấu tại tứ kết

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất được quan tâm khi hai trận đấu cuối tại vòng bảng diễn ra. Môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã xác định được các đội giành vé vào tứ kết. Các đội góp mặt gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan ở bảng A, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên ở bảng B, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam ở bảng C và U23 Saudi Arabia cùng U23 Hàn Quốc ở bảng D.

U23 Trung Quốc vào tứ kết (Ảnh: CFA)

Trong lượt đấu cuối cùng, U23 Trung Quốc có trận hoà không bàn thắng trước U23 UAE, qua đó giành ngôi đầu bảng B với thành tích bất bại (1 thắng, 2 hoà). Ở vòng tứ kết, U23 Trung Quốc sẽ chạm trán đối thủ khó nhằn là U23 Thái Lan.

Ở trận đấu còn lại, U23 Triều Tiên giành chiến thắng 4-1 trước U23 Iran, qua đó chính thức vượt qua đối thủ để đứng thứ hai tại bảng B. Kết quả này giúp U23 Triều Tiên vượt qua vòng bảng, đồng thời chạm trán U23 Nhật Bản ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ở vòng tứ kết. Đây là trận đấu dự kiến sẽ rất khó khăn khi đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam).