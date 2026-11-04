Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN có thêm điểm số lịch sử

CLB CAHN hòa Kyoto Sanga 0-0 trên sân Hàng Đẫy tối 3/11. (Ảnh: Hoài Thương)

CLB CAHN có thêm 1 điểm tại đấu trường châu lục sau khi hòa Kyoto Sanga 0-0 trên sân Hàng Đẫy. Đại diện V-League tiếp tục đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á 2026/2027 khu vực phía Đông với 4 điểm sau 4 lượt trận (2 thua, 1 thắng, 1 hòa).

Dù không được hưởng niềm vui chiến thắng nhưng trận hòa Kyoto Sanga vẫn là cột mốc đáng nhớ với CLB CAHN. Đây là lần đầu tiên CLB CAHN có điểm trên sân nhà, đồng thời là trận đầu tiên không thua trước một đại diện của Nhật Bản tại Cúp C1 châu Á 2026/2027.

Ở lượt trận kế tiếp, CLB CAHN sẽ tiếp tục thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy và chạm trán một đại diện khác của bóng đá Nhật Bản là Vissel Kobe lúc 19h15 ngày 24/11.

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á khu vực phía Đông sau loạt trận tối 3/11 rạng sáng 4/11

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á khu vực phía Tây sau loạt trận tối 3/11 rạng sáng 4/11

Theo thể thức thi đấu tại Cúp C1 châu Á, 8 đội đứng đầu khu vực phía Đông sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Hiện tại, CLB CAHN đang kém 3 điểm so với vị trí có vé đi tiếp của Jeonbuk Hyundai Motors. Trong khi đó, Kyoto Sanga đang đứng thứ 6 với 7 điểm.

Đáng chú ý, Port FC của Thái Lan đã gây bất ngờ chiến thắng 7-4 trước Beijing Guoan và có 3 điểm đầu tay ở Cúp C1 châu Á 2026/2027. Trên bảng xếp hạng khu vực phía Đông, Port FC vươn lên đứng ngay sau CLB CAHN.

Tại bảng xếp hạng Cúp C1 châu Á khu vực phía Tây, Al Ain đang dẫn đầu với thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận. Những cái tên còn lại trong top 8 lần lượt gồm: Al Hilal, Esteghlal, Shabab, Al Quadsiah, Al Ahli, Al Nassr và Al Shamal.