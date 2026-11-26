Real Madrid dẫn đầu bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu

Theo bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau 5 lượt trận, Real Madrid đang thể hiện phong độ ấn tượng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành trọn 15 điểm sau 5 chiến thắng, ghi 18 bàn và chỉ để thủng lưới 8 lần.

PSG đứng thứ hai với 13 điểm, gồm 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng nước Pháp sở hữu hàng công mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu khi ghi tới 22 bàn thắng. Bất ngờ đáng chú ý là sự xuất hiện của Como ở vị trí thứ ba. Đại diện Italy giành 12 điểm sau 4 chiến thắng và 1 thất bại, bằng điểm với Barcelona, Liverpool và Betis.

Barcelona đứng thứ tư, Liverpool xếp thứ năm, còn Betis giữ vị trí thứ sáu. Arsenal có 11 điểm sau 3 chiến thắng và 2 trận hòa, qua đó đứng thứ bảy. Manchester City xếp thứ tám với 10 điểm. Sporting và Dortmund cũng có cùng 10 điểm, lần lượt đứng thứ chín và thứ mười.

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau lượt trận 5.

MU hiện đứng thứ 19 với 7 điểm sau 5 lượt trận. Trận hòa 2-2 trước Sporting khiến Quỷ đỏ chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Bayern Munich cũng chưa có được vị trí như kỳ vọng. Đội bóng Đức đứng thứ 15 với 8 điểm sau 5 trận, gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại. Trận thua Lille 1-2 khiến Bayern bỏ lỡ cơ hội cải thiện thứ hạng.

Inter Milan và Aston Villa cùng có 9 điểm, lần lượt đứng thứ 12 và 11. Atletico Madrid xếp thứ 18 với 7 điểm, trong khi Porto, Leipzig và Villarreal cùng sở hữu 6 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, AEK, Feyenoord và đội bóng xếp thứ 33 cùng có 3 điểm. Lens đứng thứ 34 với 3 điểm, Slavia Praha xếp thứ 35 với 1 điểm. Slovan Bratislava đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm nào sau 5 lượt trận.