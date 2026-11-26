Bảng xếp hạng U17 World Cup 2026 mới nhất

Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar với sự tham dự của 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng đấu từ A đến L. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng. Theo thể thức giải đấu, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Tính đến sáng 26/11, giải đấu đã xác định được 18 đội tuyển giành vé vào vòng knock-out. Những cái tên mới nhất gồm Hy Lạp, Ai Cập, Hàn Quốc, Uganda, Australia, Argentina, Mozambique, Pháp, Saudi Arabia và Uruguay. Trước đó, 8 đội tuyển đã sớm hoàn thành mục tiêu gồm Italy, Mali, Tây Ban Nha, Brazil, Mexico, Venezuela, Colombia và Serbia.

Kết quả loạt trận thứ 3 của các bảng A. B, C và D.

Đáng chú ý, Hàn Quốc, Hy Lạp, Australia và Pháp đều giành vị trí dẫn đầu bảng đấu. Trong khi đó, Mozambique và Uruguay cũng chắc suất đi tiếp dù chỉ xếp thứ ba. Đây là những đội đã vượt qua vòng bảng hoặc đáp ứng điều kiện giành vé thông qua nhóm có thành tích tốt nhất.

Bảng xếp hạng U17 Việt Nam tại bảng G

U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Sau hai lượt trận, đội tuyển có 1 điểm, tạm xếp thứ ba với hiệu số -1. Ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 20h hôm nay 26/11, thầy trò HLV Cristiano Roland đối đầu U17 Mali. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của đại diện Đông Nam Á.

Ngoài hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng, cuộc cạnh tranh giữa các đội xếp thứ ba cũng rất đáng chú ý. Tám đội có thành tích tốt nhất trong nhóm 12 đội đứng thứ ba sẽ giành quyền góp mặt ở vòng knock-out.

Với 18 đội đã chắc suất, giải đấu còn 14 tấm vé chưa được xác định. Kết quả các trận đấu tại những bảng còn lại sẽ quyết định danh sách 32 đội góp mặt ở vòng 1/16.

Bảng xếp hạng bảng A và B.

Bảng xếp hạng bảng C và D.

Bảng xếp hạng bảng E và F.

Bảng xếp hạng bảng G và H.

Bảng xếp hạng bảng I và J.

Bảng xếp hạng bảng K và L.

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