Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất, cập nhật sáng 25/11, eal Madrid độc chiếm ngôi đầu khi sở hữu 15 điểm tuyệt đối với 5 trận toàn thắng.

Ở trận đấu vừa kết thúc, Real Madrid khởi đầu không tốt khi để PSV (Hà Lan) vươn lên dẫn trước. Phút 32, đội khách được hưởng phạt đền và Perisic thực hiện cú sút hiểm hóc, mở tỷ số.

Real bị đối thủ dẫn bàn trước giờ nghỉ nhưng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp 2. Thầy trò HLV Mourinho đã ghi liên tiếp 5 bàn để kết thúc trận đấu với chiển thắng 5-1.

Đội bóng "tí hon" Como tiếp tục ghi dấu ấn với thắng lợi 1-0 trước AEK Athens để có 12 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Real và PSG (đội sẽ đá lượt trận này muộn hơn).

Cùng có 12 điểm là đại diện của Tây Ban Nha - Real Betis khi đội bóng này giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân của Slovan Bratislava, CLB được xem như yếu nhất của vòng bảng.

Những diễn biến kể trên đà khiến Arsenal tụt xuống thứ năm với 11 điểm sau khi hòa Dortmund còn Man City tạm giữ vị trí thứ sáu khi có 10 điểm.