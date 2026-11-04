Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: PSG toàn thắng, MU thăng hạng

PSG duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. (Ảnh: AP)

PSG duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt đấu ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 khi đè bẹp Villarreal 6-0 trong loạt trận rạng sáng 4/11 theo giờ Việt Nam. Nhà đương kim vô địch của giải đấu hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối.

Ngoài PSG, những đội cũng đang có thành tích toàn thắng ở Cúp C1 châu Âu mùa này còn có Liverpool, Real Madrid và Reasl Betis. Tuy nhiên, 3 đội bóng này chưa thi đấu ở lượt trận này và sẽ ra sân trong loạt trận rạng sáng 5/11.

Barca tạm thời vươn lên đứng nhì bảng và đẩy Aston Villa xuống thứ 3 sau khi thắng đối thủ 3-0 ngay trên sân khách. Lúc này, Barca đang có cùng 9 điểm sau 4 trận như Aston Villa nhưng hơn chỉ số phụ.

Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu sau loạt trận rạng sáng 4/11. (Ảnh: UEFA)

MU thắng ngược AS Roma 3-2 đầy cảm xúc. (Ảnh: AP)

Bayern Munich tạm thời lọt vào top 8 - vị trí sẽ giành vé vào thẳng vòng 16 đội sau khi thắng Atletico Madrid 2-0 để có 8 điểm sau 4 trận. Tuy nhiên, Bayern Munich có nguy cơ bị các đội xếp sau vượt mặt khi kết thúc loạt trận rạng sáng 5/11.

MU vươn lên đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau khi lội ngược dòng thắng AS Roma 3-2. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Quỷ đỏ sau 9 trận liên tiếp toàn hòa và thua trên mọi đấu trường.

Hiện tại, MU đang có 6 điểm sau 4 trận tại đấu trường châu Âu mùa này. Trong khi đó, AS Roma đang có 4 điểm và rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Ở phía cuối bảng xếp hạng, Lille có điểm số đầu tiên ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau khi hòa Bodo Glimt 0-0. Đội cuối bảng Bratislava vẫn chưa có điểm số nào sau 4 trận toàn thua. Porto ở vị trí áp chót vẫn còn cơ hội giành điểm ở lượt trận này khi sẽ tiếp đón Napoli vào rạng sáng 5/11.