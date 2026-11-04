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Kết quả Cúp C1 châu Âu: PSG và Barca đại thắng, Bayern Munich hạ đẹp Atletico

Thứ Tư, 05:33, 04/11/2026
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VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 4/11, PSG đại thắng Villarreal 6-0, Barca đè bẹp Aston Villa 3-0, Bayern Munich hạ đẹp Atletico Madrid 2-0.

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PSG thắng Villarreal 6-0. (Ảnh: Reuters)

Trong loạt trận vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra rạng sáng 4/11 theo giờ Việt Nam, đương kim vô địch PSG đã thể hiện sức mạnh khi thắng đậm Villarreal 6-0. Qua đó, thầy trò HLV Luis Enrique duy trì thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Những người ghi bàn cho PSG trong chuyến làm khách của Villarreal là Joao Neves (9'), Desire Doue (12'), Senny Mayulu (13'), Fabian Ruiz (17', 50') và David Boly (78'). Thất bại nặng nề này khiến Villarreal rơi xuống thứ 29 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu.

ket qua cup c1 chau Au psg va barca dai thang, bayern munich ha dep atletico hinh anh 2
Lamine Yamal và Raphinha lập công giúp Barca hạ Aston Villa 3-0. (Ảnh: Reuters)

Trên sân Villa Park, Aston Villa tiếp đón Barca dưới cơn mưa nặng hạt. Trước trận đấu này, đội chủ nhà đã toàn thắng 3 lượt trận đầu tiên ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Tuy nhiên, thầy trò HLV Unai Emery không thể gây bất ngờ trước Barca.

Lamine Yamal trừng phạt sai lầm của Joao Gomes để ghi bàn mở tỷ số cho Barca ngay phút thứ 7. Sau bàn thắng sớm, Barca chơi đôi công với đối thủ và cuốn phăng Aston Villa khi bước sang hiệp 2 với sự tỏa sáng của Raphinha.

Phút 52, Raphinha tung cú sút đưa bóng đập chân Pau Torres đổi hướng đi vào lưới, nhân đôi cách biệt cho Barca. Phút 64, Raphinha dứt điểm cận thành sau khi Joao Cancelo thực hiện đường kiến tạo với cú trivela điệu nghệ, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội khách.

Với chiến thắng này, Barca vượt qua chính Aston Villa để chiếm vị trí nhì bảng Cúp C1 châu Âu. Đội bóng xứ Catalan có cùng 9 điểm như đại diện Ngoại hạng Anh nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

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Atletico Madrid thua 0-2 khi tiếp đón Bayern Munich. (Ảnh: Reuters)

Ở cuộc đấu tâm điểm trong lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 châu Âu, Bayern Munich giành chiến thắng 2-0 dù phải làm khách của Atletico Madrid. Tiền vệ Lennarl Karl và hậu vệ Konrad Laimer là những người lập công cho đội bóng nước Đức.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 54 khi Le Normand để mất bóng vô duyên và Lennarl Karl chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số cho Bayern Munich. Tới phút 74, Konrad Laimer nhận đường chuyền của Harry Kane rồi tung cú sút cháy lưới Atletico Madrid để ấn định kết quả 2-0.

Bayern Munich còn có tình huống đưa bóng vào lưới sau pha đánh đầu của Dayot Upamecano ở phút 80. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ở các cặp đấu còn lại trong loạt trận Cúp C1 châu Âu diễn ra rạng sáng 4/11, MU lội ngược dòng thắng AS Roma 3-2, Inter Milan đánh bại Feyenoord 3-0, LASK vùi dập Bratislava 4-0 và Bodo Glimt hòa Lille 0-0.

Hoàng Long/VOV.VN
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