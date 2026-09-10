Bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu mới nhất: PSG vươn lên dẫn đầu

Bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi nhà đương kim vô địch PSG có chiến thắng đậm. Tiếp đón Slovan Bratislava trên sân nhà, PSG không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỉ số 6-1 để vươn lên dẫn đầu bảng sau lượt đấu đầu tiên.

Barcelona đứng thứ hai bảng đấu khi giành chiến thắng với tỉ số 5-1 trước Feyenoord, trong khi Sporting Lisbon và Stuttgart đứng ngay sau khi cùng giành chiến thắng 3-1 ở vòng đầu tiên.

Bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu mới nhất.

Bảng xếp hạng cúp C1 châu Âu mới nhất.