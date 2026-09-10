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Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes vào chung kết VBA 2026

Thứ Năm, 04:54, 10/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng rổ mới nhất: Hanoi Buffaloes vào chung kết VBA 2026 sau chiến thắng 105-96 trước Ho Chi Minh City Wings ở game 2 của trận đấu bán kết play-off đầu tiên.

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“Anh hai Đại bàng” thể hiện xuất thần

Dịp so tài thứ 2 tại vòng play-off VBA 2026 giữa Hanoi Buffaloes và Ho Chi Minh City Wings mang tính quyết định. Theo đó, nhà đương kim vô địch chỉ còn cách vòng chung kết một chiến thắng. Ở đội hình xuất phát, cả hai đội đều có thay đổi so với lượt trận trước. Cụ thể, đội nhà đưa Trần Quang Duy xuất phát thay cho Nguyễn Tuấn Anh. Chiều ngược lại, Trần Phi Hoàng Long đổi suất ra sân ngay từ đầu với Đặng Thái Hưng. 

Hiệp 1, hai đội nhập cuộc tập trung với nhịp độ cao. Giữa thế trận căng thẳng, chủ nhà TP.HCM gặp khó khi Dakota Zinser phải tạm ngồi ngoài vì phạm liên tiếp 2 lỗi cá nhân. Bên kia chiến tuyến, Amir Gholizadeh “chia lửa” với AJ Bramah trên mặt trận tấn công. Với đấu pháp linh hoạt, “Trâu Thủ đô” nhanh chóng vươn lên 23-14.  

Hiệp 2, Dư Minh An liên tục tỏa sáng giúp đội nhà đảo ngược thế trận. Nhờ liên tiếp những tình huống ném xa và cướp bóng xuất thần của ngôi sao giàu kinh nghiệm, “Anh hai Đại bàng” bất ngờ dẫn ngược nhà đương kim vô địch 5 điểm 28-23. Hưởng ứng đà tiến công từ đàn anh, các học trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa liên tục ép đối phương mất bóng và thành công bảo vệ lợi thế dẫn trước 44-40.

ket qua bong ro moi nhat hanoi buffaloes vao chung ket vba 2026 hinh anh 1
Ảnh: VBA. 

Hiệp 3, phần lớn thời gian, với phong độ ấn tượng của Trần Quang Duy, đội chủ nhà tiếp tục bảo vệ cách biệt mong manh. Phút thứ 7, sau nhiều nỗ lực bám đuổi cộng thêm sự tỏa sáng của Lian Ramiro, AJ Bramah lập công giúp đội khách đòi lại thế dẫn trước 60-57. Dù lấy lại thế chủ động, đội khách vẫn bị bám sát 68-67.

Tiến vào hiệp cuối, hai đội tiếp tục rơi vào thế giằng co cân não với chênh lệch không quá 3 điểm. Khi thời gian chỉ còn hơn 15 giây và tỷ số là 89-90 nghiêng về đội khách, “Anh hai Đại bàng” chấp nhận đổi lỗi lấy thời gian. Trên vạch ném phạt, Lian Ramiro thực hiện thành công 1/2 cơ hội được trao. Diễn biến tiếp theo, khi có bóng, thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa thiết lập bài chạy cho Nicholas Minh-Anh Courtney bản lĩnh dứt điểm gỡ hòa 91-91.

ket qua bong ro moi nhat hanoi buffaloes vao chung ket vba 2026 hinh anh 2
Ảnh: VBA. 

Hiệp phụ đầu tiên, Lian Ramiro không ngừng tỏa sáng đưa “Trâu Thủ đô” vươn lên. Càng lên công về thủ, các trụ cột đội khách đều có dấu hiệu xuống sức. Tận dụng thời cơ này, với lực lượng dự bị dồi dào thể lực, “Trâu Thủ đô” không ngừng gia tăng cách biệt và về đích với chiến thắng 105-96.  

Ở trận này, dù sở hữu lực lượng thua thiệt, Ho Chi Minh City Wings mang đến trận đấu mãn nhãn. Với tinh thần thép, đoàn quân của HLV Lê Trần Minh Nghĩa có lúc dẫn ngược nhà đương kim vô địch ở hiệp 2 và thậm chí có cơ hội giành chiến thắng. Góp công lớn cho màn trình diễn ấn tượng này là phong độ xuất thần của Trần Quang Duy (24 điểm) và Dư Minh An (16 điểm). Về phía Hanoi Buffaloes, tất cả cầu thủ của HLV Matt Van Pelt đều ra sân và góp công cho tấm vé tiến vào chung kết đầu tiên.

PV/VOV.VN
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