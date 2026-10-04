Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027: Các CLB V-League xuất trận

Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 có tổng cộng 16 đội bóng tham dự, trong đó 12 đội giành vé trực tiếp và 4 đội thi đấu sơ loại để tìm ra 2 đội cuối cùng đoạt vé vào vòng bảng. 2 đại diện của Việt Nam là CLB CAHN và CLB CA TP.HCM được vào thẳng vòng đấu bảng.

Ảnh: Như Đạt.

Vòng sơ loại đã kết thúc trong tháng 9 xác định 2 đội cuối cùng giành vé dự Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 là Manila Digger (Philippines) và Shan United (Myanmar).

Bảng A của giải gồm các đội Manila Digger (Philippines), Buriram United, Ratchaburi (Thái Lan), Kuching City (Malaysia), Tampines Rovers (Singapore), CLB CA TP.HCM (Việt Nam), Borneo (Indonesia).

Bảng B là sự hiện diện của các đội: CLB CAHN (Việt Nam), Shan United (Myanmar), Port (Thái Lan), Johor Darul Ta'zim (Malaysia), Lion City Sailors (Singapore), Persib (Indonesia) và Svay Rieng (Campuchia).

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt (tổng cộng 6 trận) với 3 trận sân nhà và 3 trận sân khách, mỗi lượt sẽ có 1 CLB được nghỉ. Sau khi kết thúc vòng bảng, 4 đội dẫn đầu mỗi bảng (tổng cộng 8 đội) sẽ giành quyền vào tứ kết.

Trong lượt trận đầu tiên, 2 CLB Việt Nam đều sẽ thi đấu trên sân khách với các đối thủ không dễ chịu. CLB CA TP.HCM thi đấu trên sân của Ratchaburi vào 19h ngày 7/10 trong khi CLB CAHN đến Singapore đấu Lion City Sailors lúc 19h30 ngày 8/10.