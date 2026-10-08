Kết quả cúp C1 Đông Nam Á hôm nay 8/10: CAHN thắng kịch tính trên sân khách
VOV.VN - Kết quả cúp C1 Đông Nam Á hôm nay 8/10 nhận được sự chú ý khi CAHN vượt qua Lion City Sailors ngay trên sân khách ở trận đấu mở màn.
Kết quả cúp C1 Đông Nam Á hôm nay 8/10 nhận được sự chú ý khi CAHN vượt qua Lion City Sailors ngay trên sân khách ở trận đấu mở màn.
Trong những phút đầu trận, Lion City Sailor với lợi thế sân nhà là đội thi đấu có phần nhỉnh hơn. Đại diện Singapore kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn.
Đúng vào phút cuối của hiệp một, Bryan Perea đi bóng từ trung lộ xộc thẳng vào vòng cấm rồi giật gót khi thủ thành của Lion City Sailors băng ra khép góc, Leo Artur thoải mái dứt điểm mang về bàn thắng mở tỉ số.
Sang hiệp hai, Lion City Sailors nỗ lực đẩy cao đội hình, liên tục tạo ra những tình huống hãm thành nhưng không thể thi bàn. CAHN giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 1-0.
CAHN sẽ đón nhận thử thách đầu tiên tại cúp C1 Đông Nam Á 2026/27 khi chạm trán Lion City Sailors (Singapore) trên sân khách. Đây là trận đầu tiên trong quãng thời gian đầy thách thức của CAHN khi phải thi đấu ở ba đấu trường vào tháng 10/2026.
Một loạt trụ cột của CAHN như Lê Phạm Thành Long, Đình Bắc,… sẽ có rất ít thời gian nghỉ sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Trước đó, nhóm cầu thủ này cũng đã liên tục thi đấu trong hành trình vô địch của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 nên khó đảm bảo thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Lion City Sailors.
Các cầu thủ này nhiều khả năng không ra sân trong trận đấu sắp tới để có thêm thời gian nghỉ, bên cạnh đó Bùi Hoàng Việt Anh cũng không thể ra sân vì chấn thương. Sau trận đấu với Lion City Sailors, CAHN sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn tại cúp C1 châu Á khi gặp Kashima Antlers, đại diện của bóng đá Nhật Bản trên sân nhà.
Trong quá khứ, CAHN từng vượt qua Lion City Sailors tại vòng bảng cúp C1 Đông Nam Á 2024/25 với tỉ số 5-0 trên sân nhà. Tuy nhiên với việc phải làm khách cũng như nhiều cầu thủ không có thể trạng tốt nhất, CAHN sẽ gặp thách thức không nhỏ trong việc tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải đấu mùa này.
Trận đấu giữa Lion City Sailors vs CAHN sẽ diễn ra vào 18h30 ngày hôm nay 8/10 (theo giờ Việt Nam).
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Trận đấu bắt đầu! Lion City Sailors là đội giao bóng trước.
2': Không được! Lê Văn Đô nhận bóng ở biên phải rồi căng ngang vào vòng cấm nhưng cầu thủ Lion City Sailors đã kịp thời ngăn chặn.
6': Không được! Từ tình huống bóng hai, Nakamura băng vào dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành.
8': Nguy hiểm! Diogo Costa nhận bóng ở gần vòng cấm rồi quyết định dứt điểm sệt chéo góc về cột xa nhưng bóng đi không trúng khung thành.
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10': Nguy hiểm! Bryan Perea nhận bóng trước vòng cấm, làm tường rồi chuyền lại để Leo Artur băng vào dứt điểm ngay, bóng đi sệt nhưng chệch cột dọc.
15': Không được! Lion City Sailors có tình huống đá phạt góc nhưng không thể tạo nên tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành CAHN.
17': Sút xa! Leo Artur đi bóng ở cánh trái rồi ngoặt vào gần vòng cấm, sau đó tung ra cú đặt lòng về góc cao khiến thủ thành Aznar phải bay người đẩy bóng cứu thua cho Lion City Sailors.
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22': Không được! Lion City Sailors có tình huống treo bóng bổng về cột xa ở tình huống phạt góc, bóng cắt ngang khung thành nhưng không cầu thủ này chạm được để tạo ra pha dứt điểm.
25': Phạm lỗi chiến thuật! Putros bị đau phải nằm sân nhưng các cầu thủ Lion City Sailors không đưa bóng ra biên, liên tục có tình huống hãm thành, Bryan Perea buộc phải phạm lỗi chiến thuật trước vòng cấm để trận đấu tạm ngưng.
26': Nguy hiểm! Từ tình huống đá phạt góc khoảng cách hơn 20 mét so với khung thành CAHN, Haag quyết định sút thẳng đưa bóng đi chệch cột dọc.
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31': Quyết liệt! Cầu thủ hai đội liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt, Lion City Sailors là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút vừa qua.
33': Nguy hiểm! Phaeton thoát xuống sau lưng hậu vệ CAHN ở biên rồi nhận được chọc khe của đồng đội nhưng không thắng được Filip Nguyễn trong tình huống dứt điểm góc hẹp. Trọng tài sau đó xác định cầu thủ của Lion City Sailors đã rơi vào thế việt vị.
39': Nguy hiểm! Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Leo Artur nhận bóng ngay trước khung thành. Sau một nhịp hãm bóng bằng ngực, Leo Artur tung ra cú vô lê đập đất nhưng bóng đi chệch cột dọc.
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42': Nguy hiểm! Mance đi bóng ở biên phải rồi căng ngang vào khung thành CAHN khi thủ thành Filip Nguyễn đã băng ra nhưng hơi sâu khiến Song Ui-yong không thể băng vào dứt điểm khi khung thành đã bỏ trống.
45': Bù giờ! Hiệp một có 1 phút bù giờ.
45+2': VÀOOOOOOO !!!!! Bryan Perea đi bóng từ trung lộ xộc thẳng vào vòng cấm rồi giật gót khi thủ thành của Lion City Sailors băng ra khép góc, Leo Artur thoải mái dứt điểm mang về bàn thắng cho CAHN. Tỉ số của trận đấu là Lion City Sailors 0-1 CAHN.
Hiệp một kết thúc! Tỉ số trận đấu đang là Lion City Sailors 0-1 CAHN.
Hiệp hai bắt đầu!
50': Không được! Lion City Sailors đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng hệ thống phòng ngự của CAHN vẫn đang hoạt động tốt.
55': Không được! Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Leo Artur treo bóng vào vòng cấm nhưng các cầu thủ Lion City Sailors đã phá bóng ra.
57': Thay người! CAHN tung một loạt nội binh vào sân gồm Quang Hải, Thành Long và Đình Bắc.
60': Không vào! Leo Artur dứt điểm ở góc hẹp khiến thủ thành Arnaz phải đẩy bóng ra, Mauk băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi vọt xà ngang.
61': Không vào! Quang Vinh thoát xuống rồi tung ra pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng thủ thành Aznar đã kịp thời băng ra cản phá trong thế đối mặt cứu thua cho Lion City Sailors.
66': Nguy hiểm! Stewart băng lên ở cánh phải rồi tạt bóng để Song Ui-yong băng vào dứt điểm một chạm nhưng bóng đi chệch khung thành CAHN.
70': Sút xa! Đình Bắc đi bóng đến gần vòng cấm rồi tung ra cú sút xa nhưng cầu thủ Lion City Sailors đã lấy người để chắn bóng.
71': Nguy hiểm! Từ đường chuyền của Ramselaar, Nakamura di chuyển vào vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng Đoàn Văn Hậu đã kịp thời chắn bóng đi hết đường biên ngang.
77': Không vào! Fandi đánh đầu trả bóng để Ramselaar khống chế một nhịp trong vòng cấm, sau đó tung ra cú sút ngay nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành CAHN đầy nguy hiểm.
82': Không được! Lion City Sailors vẫn liên tục hãm thành nhưng hàng phòng ngự CAHN vẫn chơi chắc chắn, không để đối phương tung ra những tình huống dứt điểm nguy hiểm.
86': Nguy hiểm! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Đình Bắc trong vòng cấm sau một nhịp khống chế bóng quyết định sút ngay nhưng bóng đi không trúng khung thành Lion City Sailors.
90': Bù giờ! Hiệp hai của trận đấu có 4 phút bù giờ.
90+4': Không vào! Thành Long nhận bóng trước vòng cấm, đẩy bóng sang chân trái rồi dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
90+6': Không vào! Datkovic nỗ lực chuyền bóng trong vòng cấm xuyên qua tầm với của Filip Nguyễn băng ra khép góc nhưng trước khung thành bỏ trống, Rasaq lại dứt điểm ra ngoài.
Trận đấu kết thúc. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Lion City Sailors 0-1 CAHN.
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