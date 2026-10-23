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Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/27 mới nhất: Đại diện Ngoại hạng Anh thăng hoa

Thứ Sáu, 06:00, 23/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/27 mới nhất tính đến sau lượt trận 3 diễn ra rạng sáng 23/10: Đại diện Ngoại hạng Anh là Bournemouth đang đứng thứ 3 với 9 điểm tuyệt đối sau trận thắng AC Milan 3-0 ở lượt trận 3 vòng phân hạng.

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Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/27 mới nhất tính đến sau lượt trận 3 diễn ra rạng sáng 23/10
PV/VOV.VN
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