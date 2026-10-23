Bảng xếp hạng Cúp C2 châu Âu 2026/27 mới nhất: Đại diện Ngoại hạng Anh thăng hoa

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/10: Bournemouth thắng kịch tính AC Milan ở Cúp C2 châu Âu 2026/27.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/10: Bournemouth thắng kịch tính AC Milan ở Cúp C2 châu Âu 2026/27.
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 23/10: Bournemouth thắng kịch tính AC Milan ở Cúp C2 châu Âu 2026/27.
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất, Aston Villa gây ấn tượng mạnh khi đang đứng thứ nhì với 3 trận toàn thắng.
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất, Aston Villa gây ấn tượng mạnh khi đang đứng thứ nhì với 3 trận toàn thắng.
VOV.VN - Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số tại Allianz Arena trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.
VOV.VN - Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số tại Allianz Arena trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.
VOV.VN - MU trình diễn lối chơi bạc nhược và thua thảm 1-4 trong chuyến làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.
VOV.VN - MU trình diễn lối chơi bạc nhược và thua thảm 1-4 trong chuyến làm khách của Como tại lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Tâm điểm derby London giữa Chelsea vs Tottenham diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 trên sân vận động Stamford Bridge.
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/27: Tâm điểm derby London giữa Chelsea vs Tottenham diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10 trên sân vận động Stamford Bridge.