Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026: Xác định 2 đội đá chung kết

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 đã xác định hai đội góp mặt ở trận chung kết sau loạt trận cuối bảng A. Indonesia tạo dấu ấn mạnh với chiến thắng 9-2 trước Bangladesh, qua đó giành ngôi đầu bảng và chạm trán Thái Lan ở trận tranh chức vô địch.

Tại bảng A, Indonesia và Malaysia cùng có 7 điểm sau 3 trận. Hai đội cùng sở hữu hiệu số +9, nhưng Indonesia xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn (11 bàn so với 9 bàn).

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026.

Malaysia cũng có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Singapore 6-0, qua đó kết thúc vòng bảng với 7 điểm. Tuy nhiên, đội bóng này phải chấp nhận đứng thứ hai và sẽ bước vào trận tranh hạng Ba.

Ở bảng B, Thái Lan dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận, ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới. Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm, sau 2 trận, trong khi Philippines và Pakistan cùng có 1 điểm.

Như vậy, cặp đấu đáng chú ý nhất là Indonesia vs Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là màn đối đầu giữa đội đầu bảng A và đội dẫn đầu bảng B.

Trong khi đó, Malaysia sẽ tranh hạng Ba. Nếu như Việt Nam có kết quả tốt trước Pakistan thì “Những ngôi sao vàng” sẽ tranh hạng Ba với Malaysia.

Indonesia thắng Bangladesh 9-2 để gặp Thái Lan ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 VOV.VN - Đội tuyển Indonesia giành chiến thắng 9-2 trước Bangladesh để đoạt vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Thái Lan.





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