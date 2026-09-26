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Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9

Thứ Bảy, 04:45, 26/09/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9, ĐT Việt Nam so tài với ĐT Philippines, trong khi ĐT Thái Lan đối đầu với Pakistan.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9

Theo lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới hai ông lớn của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam.

Trong ngày thi đấu hôm nay, ĐT Thái Lan sẽ so tài với ĐT Pakistan ở lượt trận đầu tiên tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 16h. Đây là trận đấu mà “Voi chiến” được đánh giá cao hơn, nếu chơi đúng khả năng, họ sẽ giành được 3 điểm.

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines sẽ so tài vào lúc 19h30 hôm nay 26/9. Ở cuộc đọ sức này, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng được đánh giá cao hơn đối thủ.

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Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 26/9.

Chia sẻ với truyền thông trước trận, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Chúng tôi xem giải đấu này như một thử thách mới với một đội tuyển mới. Những gì đã xảy ra trong quá khứ thì đã qua. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó mà chỉ hướng về phía trước và xem đây là một thử thách mới”.

Cùng tham dự buổi họp báo, tân đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức khẳng định ĐT Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận đấu với Philippines: “ĐT Việt Nam đã có mặt tại Indonesia được 3 ngày và toàn đội đang rất háo hức chờ đợi trận đấu với Philippines. Tôi và các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình, cống hiến những gì tốt nhất để hướng tới một chiến thắng”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Cuadrat khẳng định: “Chúng tôi biết Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng chúng tôi không sợ điều đó. Chúng tôi sẽ không chỉ cố gắng phòng ngự, co cụm để hướng đến kết quả 0-0. Chúng tôi là một đội bóng thích chơi bóng”.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 26/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

 

 

Trí Minh/VOV.VN
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