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Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Indonesia tạm xếp sau Malaysia

Thứ Bảy, 06:43, 26/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Indonesia tạm xếp sau Malaysia sau lượt trận đầu tiên của bảng A.

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất, cập nhật sáng 26/9. Indonesia thắng dễ Singapore 2-0 ở trận đấu mở màn của giải diễn ra trên sân Bung Karno ở Jakarta. 

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Đây là trận đấu mà ĐT Indonesia đã xuất quân với đội hình gồm toàn bộ các cầu thủ có gốc nước ngoài và không khó để họ áp đặt thế trận. 

Phút 13, Vickery đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Oratmangoen đệm bóng cận thành tung lưới Singapore. Sang hiệp 2, Indonesia có thêm một bàn thắng nữa với tình huống sút phạt đền thành công của Romeny. Đội chủ nhà FIFA ASEAN Cup 2026 thắng chung cuộc 2-0 và có 3 điểm đầu tay ở FIFA ASEAN Cup 2026. 

Dù chủ nhà Indonesia có thắng lợi, họ vẫn tạm xếp sau Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất. Malaysia đã đánh bại Bangladesh 3-0 nhờ sự tỏa sáng của Arif Aiman cùng chân sút nhập tịch Bergson và đang có hiệu số cao hơn Indonesia. 

Hôm nay, các trận đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 mới diễn ra lượt trận đầu tiên. Thái Lan gặp Pakistan và ĐT Việt Nam đấu Philippines. 

PV/VOV.VN
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