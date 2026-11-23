Barcelona dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga 2026/2027

Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất tiếp tục chứng kiến Barcelona củng cố ngôi đầu sau chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Villarreal ở vòng 13. Thầy trò HLV Hansi Flick thể hiện bản lĩnh khi ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp hai, qua đó giành trọn 3 điểm tại Camp Nou.

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 tính đến sáng 23/11.

Villarreal sớm dẫn trước hai bàn nhờ các pha lập công của Buchanan và Oluwaseyi. Tuy nhiên, Barcelona không bỏ cuộc. Martin rút ngắn cách biệt, Fermin Lopez gỡ hòa trước khi Pau Navarro phản lưới nhà, giúp đội chủ nhà hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng.

Bảng xếp hạng La Liga mới nhất, Barcelona dẫn đầu với 36 điểm sau 13 vòng đấu, tạo khoảng cách 3 điểm với Real Madrid (33 điểm). Atlético Madrid đứng thứ ba với 31 điểm, trong khi Real Betis xếp thứ tư với 27 điểm.

Real Sociedad đứng thứ năm với 22 điểm, còn Sevilla xếp thứ sáu với 19 điểm. Ở nhóm cuối bảng, Levante có 11 điểm, Elche giành 10 điểm, trong khi Malaga đứng cuối với vỏn vẹn 5 điểm.