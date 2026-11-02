Bảng xếp hạng La Liga mới nhất: Real Madrid bám sát ngôi đầu

Real Madrid thắng Racing Santander 3-0. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid bước vào trận gặp Racing Santander với áp lực phải thắng sau khi Barca và Atletico Madrid đều giành trọn 3 điểm ở vòng 11 La Liga. Thầy trò HLV Jose Mourinho đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng 3-0 nhờ các pha làm bàn của Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Yan Diomande.

Chiến thắng 3-0 trước Racing Santander giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barca và Atletico Madrid trong cuộc đua vô địch.

Trên bảng xếp hạng La Liga, Real Madrid đang đứng thứ 3 với 28 điểm, Atletico Madrid đứng nhì bảng với 28 điểm và Barca dẫn đầu với 30 điểm.

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga sau loạt trận rạng sáng 1/11

Real Betis hiện giữ vị trí top 4 với 23 điểm và hơn 4 điểm so với Real Sociedad ở vị trí thứ 5. Sevilla đứng thứ 6 (vị trí sẽ được dự Cúp C2 châu Âu mùa tới) với 17 điểm. Athletic Bilbao vươn lên đứng thứ 7 (vị trí sẽ được dự Cúp C3 châu Âu mùa tới) khi đang có 15 điểm.

Phía cuối bảng xếp hạng La Liga, Magala "đội sổ" khi mới có 5 điểm sau 11 trận, Valencia đứng áp chót với 9 điểm. Levante là cái tên còn lại trong nhóm xuống hạng khi có cùng 10 điểm như Elche ở vị trí an toàn nhưng kém chỉ số phụ.