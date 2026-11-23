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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất chứng kiến những diễn biến đáng chú ý sau vòng 11, đặc biệt là chiến thắng tưng bừng 4-0 của Liverpool trước MU trên sân Anfield.

Liverpool tận dụng lợi thế hơn người sau khi trung vệ Yoro nhận thẻ đỏ ở phút thứ 8 để áp đảo MU. Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha và Munoz lần lượt lập công, giúp The Kop giành chiến thắng thuyết phục. Thất bại nặng nề này tiếp tục đẩy MU vào tình thế khó khăn trong cuộc đua cải thiện thứ hạng.

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 23/11.

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, Arsenal tiếp tục dẫn đầu với 28 điểm sau 11 trận. Brighton và Man City cùng có 22 điểm, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Liverpool đứng thứ tư với 21 điểm, trong khi Bournemouth xếp thứ năm với 18 điểm.

Ở nhóm cuối bảng, Nottingham Forest và Sunderland cùng có 9 điểm. MU đứng thứ 19 với 8 điểm, còn Crystal Palace xếp cuối bảng với 7 điểm. Cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh 2026/2027 đang diễn ra đầy căng thẳng.