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Sự kiện mang Cúp Ngoại hạng Anh tới Việt Nam thu hút hàng nghìn fan tham dự

Chủ Nhật, 20:51, 30/08/2026
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VOV.VN - Sau gần một thập kỷ, chiếc cúp Ngoại hạng Anh nguyên bản một lần nữa xuất hiện tại Việt Nam trong sự kiện đặc biệt do FPT Play tổ chức tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) vào chiều tối ngày 30/8.

Trên hành trình mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, FPT Play - đơn vị duy nhất trong nước sở hữu bản quyền đến hết mùa giải 2030/31 - đã đưa chiếc cúp Premier League nguyên bản trở lại Việt Nam. Trong lần ghé thăm này, biểu tượng danh giá của bóng đá Anh chỉ lưu lại ít ngày và mở cửa tự do cho công chúng đến chiêm ngưỡng ngày 30/8 trong sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

su kien mang cup ngoai hang anh toi viet nam thu hut hang nghin fan tham du hinh anh 1

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Trophy Tour vòng quanh thế giới của Premier League, không chỉ mang ý nghĩa cổ vũ cho mùa giải mới 2026/27 bắt đầu khởi tranh mà còn là món quà tinh thần mà FPT Play muốn dành tặng cộng đồng người hâm mộ trong nước.
 
Dù sự kiện bắt đầu mở cửa đón khách từ 15 giờ, rất nhiều fan tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã có mặt từ rất sớm để được tận mắt nhìn thấy và chụp hình check-in cùng chiếc cúp huyền thoại từ khoảng cách gần. Cúp vô địch Premier League đúc từ bạc nguyên chất, do hãng kim hoàn Hoàng gia Anh Asprey of London (nay là Asprey & Garrard) chế tác từ năm 1992 để kịp trao cho đội vô địch mùa đầu tiên là MU. 

su kien mang cup ngoai hang anh toi viet nam thu hut hang nghin fan tham du hinh anh 2

Cúp cao 104 cm, có tổng trọng lượng khoảng 25,4 kg với vương miện mạ vàng 24K và đế cúp làm từ đá quý malachite tượng trưng cho màu xanh sân cỏ. Tính đến hết mùa giải 2025/26, đã có tổng cộng 34 tên nhà vô địch (tương ứng với 7 CLB khác nhau) được nghệ nhân bậc thầy Philip Sale chạm thủ công lên phần đế cúp Premier League.

Từ 19 giờ, không khí bắt đầu nóng lên với sự xuất hiện của dàn Anh Trai, Anh Tài, Em Xinh, Chị Đẹp. LyLy mở màn sự kiện với hai ca khúc “đinh” trong sự nghiệp: 24h và 50 năm về sau (song ca cùng Anh Tú). Trong suốt phần biểu diễn, nữ nghệ sĩ liên tục khuấy động sân khấu bằng chất giọng sáng và ngoại hình cuốn hút. Anh Tú nối tiếp với bản mashup Đôi mắt x Chiếc khăn gió ấm và Đều là của em - một trong những ca khúc sôi động nhất chương trình Anh Trai Say Hi 2024.

su kien mang cup ngoai hang anh toi viet nam thu hut hang nghin fan tham du hinh anh 3

Tâm điểm sự kiện là khoảnh khắc Anh Tú, LyLy và Trang Pháp cùng chiếc cúp Premier League tiến ra sân khấu. Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Anh Tú cho biết đây là một vinh dự đặc biệt, nhất là khi đây là sự trở lại sau gần 1 thập kỷ của biểu tượng danh giá này. “Anh Tú rất cảm ơn nỗ lực của FPT Play đã tạo điều kiện cho Anh Tú có cơ hội đặc biệt này. Bản thân Anh Tú cũng là một fan Chelsea. Rất mong sau sự kiện này, tất cả khán giả sẽ có một mùa giải Ngoại hạng Anh thật sôi động và cuồng nhiệt trên FPT Play”.

Nếu Anh Tú là một “The Blues” chính hiệu, Trang Pháp tiết lộ là fan hâm mộ đội Manchester United từ nhỏ. Cũng như rất nhiều người hâm mộ khác, Trang Pháp chia sẻ đây cũng là lần đầu tiên được “diện kiến” cúp Premier League ngoài đời thật. “Quán quân toàn năng” của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đã mang đến màn trình diễn đầy màu sắc, cá tính và năng lượng trong ba ca khúc Barbie, Hayho và Gửi chồng tương lai.

su kien mang cup ngoai hang anh toi viet nam thu hut hang nghin fan tham du hinh anh 4

Ngày hội bước vào cao trào với hoạt động xem chung (watch party) màn so tài giữa hai đội Chelsea và Brighton & Hove Albion. Đây là một trong số các trận cầu tâm điểm thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Chelsea bước vào mùa giải mới với tham vọng trở lại nhóm cạnh tranh danh hiệu sau giai đoạn đầu tư mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. 

Cùng với sự xuất hiện bộ đôi bình luận viên quen thuộc của FPT Play - Nguyễn Ngọc Khánh và Nguyễn Huy Phước và phần trình diễn năng lượng của Kay Trần với ba ca khúc Đường vào tim em, Phía sau em và Nước hoa đã khiến không gian phố đi bộ như bùng nổ.

su kien mang cup ngoai hang anh toi viet nam thu hut hang nghin fan tham du hinh anh 5

FPT Play hiện là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông Ngoại hạng Anh, kéo dài đến hết mùa giải 2030/31. Mùa giải 2026/27 là mùa đầu tiên FPT Play phát sóng trọn vẹn trên cả hai phương thức IPTV và OTT với chất lượng hình ảnh lên đến 4K, phục vụ người hâm mộ trên đa dạng thiết bị từ Smart TV, Smartphone đến FPT Play Box và PC/Tablet.

Truy cập https://share.fptplay.vn/KQyFwB, sở hữu gói cước phù hợp nhất với nhu cầu của cá nhân và gia đình để thưởng thức trọn vẹn Ngoại hạng Anh 2026/27.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện: 

su kien mang cup ngoai hang anh toi viet nam thu hut hang nghin fan tham du hinh anh 6
su kien mang cup ngoai hang anh toi viet nam thu hut hang nghin fan tham du hinh anh 7
su kien mang cup ngoai hang anh toi viet nam thu hut hang nghin fan tham du hinh anh 8
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PV/VOV.VN
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