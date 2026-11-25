Kết quả U17 World Cup 2026: U17 Hàn Quốc thắng kịch tính U17 Ecuador
VOV.VN - Kết quả U17 World Cup 2026 hôm nay 25/11, U17 Hàn Quốc giành chiến thắng 3-2 trước U17 Ecuador ở lượt trận cuối bảng B.
U17 Hàn Quốc đánh bại U17 Ecuador với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng B FIFA U17 World Cup 2026, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, U17 Ecuador đánh mất cơ hội tự quyết tấm vé đi tiếp khi chỉ đứng thứ ba và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hàn Quốc chủ động tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốc độ để triển khai những pha phản công. Phút thứ 7, Kim Jiho đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Mijail Vaca đẩy bóng nhưng tình huống bóng bật trúng người hậu vệ Carlos Medina khiến U17 Ecuador phải nhận bàn thua.
Đến phút 22, đại diện châu Á tiếp tục khai thác hiệu quả những pha chuyển trạng thái. Nam Ian nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. U17 Ecuador có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 40, nhưng Luis Fragozo không thể đánh bại thủ môn Jang Junyeong trong tình huống đối mặt.
Bước sang hiệp hai, U17 Hàn Quốc nhanh chóng gia tăng cách biệt. Ngay phút 46, Kim Jiho xâm nhập vòng cấm và dứt điểm. Bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, khiến thủ môn Mijail Vaca không thể cản phá, nâng tỷ số lên 3-0.
Tuy nhiên, U17 Ecuador không chấp nhận thất bại dễ dàng. Phút 59, Jhon Guerrero ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3, thắp lại hy vọng cho đại diện Nam Mỹ. Đến phút 71, cầu thủ này tiếp tục đưa bóng vào lưới U17 Hàn Quốc sau pha phối hợp bên cánh trái. Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xác định các cầu thủ Ecuador phạm lỗi trước đó.
Sức ép của U17 Ecuador cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 78. Luis Fragozo tận dụng cơ hội trong vòng cấm, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những phút cuối trận, đại diện Nam Mỹ tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 90+2, Jandry Calle có cơ hội đối mặt thủ môn Jang Junyeong nhưng không thể tận dụng thành công.
Chung cuộc, U17 Hàn Quốc bảo toàn chiến thắng 3-2, khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và vị trí dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, U17 Ecuador dừng lại ở 4 điểm, xếp thứ ba sau khi U17 Uganda thắng U17 New Caledonia 6-0 ở trận đấu cùng giờ. Đại diện Nam Mỹ vì thế phải chờ kết quả các bảng đấu khác để hy vọng giành vé vào vòng knock-out thông qua nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
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U17 Hàn Quốc đã sớm giành vé vào vòng knock-out U17 World Cup 2026 sau khi toàn thắng cả hai lượt trận tại bảng B. Với 6 điểm trong tay, thầy trò HLV Back Gee-tae chỉ cần một kết quả hòa trước U17 Ecuador ở lượt cuối để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng. Ngay cả khi thất bại, đại diện châu Á vẫn có thể đi tiếp với vị trí thứ hai.
Ở phía đối diện, U17 Ecuador cũng nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Đội bóng Nam Mỹ có 4 điểm và gần như chắc suất vào vòng knock-out, kể cả khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Nếu không thua Hàn Quốc, Ecuador sẽ tự quyết định vị trí thứ hai tại bảng B.
Tuy nhiên, phong độ của U17 Ecuador chưa thực sự thuyết phục. Họ chỉ thắng New Caledonia với cách biệt tối thiểu, sau đó hòa Uganda trong thế trận lép vế. Đáng chú ý, đội bóng Nam Mỹ chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất. Trước thềm giải đấu, Ecuador cũng hai lần hòa Uzbekistan trong các trận giao hữu.
Trong khi đó, U17 Hàn Quốc thể hiện bộ mặt ổn định hơn với hai chiến thắng liên tiếp. Dù không nhất thiết phải giành 3 điểm, đại diện châu Á vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ và sự tự tin.
Với tương quan hiện tại, U17 Hàn Quốc có cơ hội lớn giành ít nhất một kết quả hòa, qua đó bảo vệ ngôi đầu bảng B.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Ecuador tấn công bên cánh phải, Luis Fragozo đi bóng tốc độ xuống sát đường bên ngang sau đó thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Jang Junyeong đã đoán được ý đồ và ôm gọn bóng.
4': U17 Hàn Quốc đang chủ động chơi thấp, phòng ngự chặt khiến U17 Ecuador gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Jang Junyeong.
7': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc tấn công bên cánh phải, Kim Jiho đi bóng tốc độ rồi thực hiện đường căng ngang vào trong, thủ môn U17 Ecuador đẩy bóng, nhưng đập vào người hậu vệ Carlos Medina bay vào lưới, tỉ số là 1-0 cho đại diện châu Á.
10': U17 Hàn Quốc chỉ cần hòa ở trận này là sẽ bảo vệ được ngôi đầu bảng xếp hạng khi tiến vào vòng knock-out, nhưng họ đang làm tốt hơn thế.
13': Sau khi nhận bàn thua trước, U17 Ecuador cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng U17 Hàn Quốc chơi phòng ngự kín kẽ và rất khó chịu, khiến đại diện Nam Mỹ bế tắc.
16': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Hàn Quốc phản công nhanh, nhưng Kang Musung chuyền dài hơi mạnh nên đồng đội không thể khống chế bóng. Đại diện châu Á đang tạo ra thế trận chặt chẽ, khiến đối phương gặp nhiều khó khăn.
19': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Hàn Quốc lên bóng bên cánh trái, Choi Jaehyeok thực hiện quả tạt vào vòng cấm địa, nhưng bị hậu vệ U17 Ecuador ngăn cản thành công.
20': SÚT XA !!! Từ pha đấm bóng của thủ môn U17 Hàn Quốc, Sergio Gonzalez có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ vung chân sút ngay, nhưng bóng đi chệch khung thành đối phương.
22': VÀO VÀO VÀO !!! U17 Hàn Quốc tấn công trung lộ, bóng đến chân của Nam Ian trước vòng cấm địa, tiền đạo mang áo số 20 dứt điểm chéo góc ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. U17 Hàn Quốc tỏ ra rất lợi hại trong những pha bóng chuyển trạng thái nhanh.
24': CỨU THUA !!! Kim Jiho có bóng trong vòng cấm địa, cầu thủ này dứt điểm căng, nhưng thủ môn Mijail Vaca đã đổ người cứu thua chịu phạt góc.
29': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Hàn Quốc tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U17 Ecuador đã đánh đầu giải nguy thành công. Đại diện châu Á đang thi đấu rất thăng hoa.
36': THẺ VÀNG !!! Nam Ian bị phạt thẻ vàng khi ham bóng và phạm lỗi với thủ môn bên phía U17 Ecuador.
39': FVS VÀO CUỘC !!! U17 Ecuador khiếu nại tình huống Nam Ian phạm lỗi với Mijail Vaca, nhưng sau khi tham khảo, trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định thẻ vàng.
40': KHÔNG VÀO !!! Luis Fragozo có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại không thắng được thủ môn Jang Junyeong. Đây là cơ hội ghi bàn nguy hiểm nhất của đại diện Nam Mỹ từ đầu trận, nhưng chưa thể tận dụng thành công.
45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Park Jooho đi bóng xâm nhập vòng cấm, nhưng không thể tung ra cú dứt điểm trước sự áp sát của hậu vệ U17 Ecuador.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U17 Hàn Quốc tạm dẫn 2-0 U17 Ecuador.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
46': VÀO VÀO VÀO !!! Ngay ở đợt tấn công đầu tiên bên cánh phải, Kim Jiho xâm nhập vòng cấm, dù trượt chân khi dứt điểm nhưng cú sút của cầu thủ này đập chân hậu vệ U17 Ecuador đổi hướng khiến thủ môn Mijail Vaca bó tay, tỉ số là 3-0 cho U17 Hàn Quốc.
49': KHÔNG VÀO !!! Mijail Vaca cứu thua xuất sắc sau cú dứt điểm chéo góc của Kim Jiho trong vòng cấm địa. Đại diện châu Á đang có nhiều khoảng trống để tấn công khi U17 Ecuador phải dâng đội hình lên cao tìm kiếm bàn rút ngắn tỉ số.
52': THẺ VÀNG !!! Luis Fragozo nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ.
56': KHÔNG ĐƯỢC !!! U17 Ecuador tấn công bên cánh trái, Holger Quintero đi bóng xuống sát đáy biên sau đó thực hiện đường căng ngang, nhưng không vượt qua được hàng thủ đối phương.
59': VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều đợt hãm thành, U17 Ecuador đã có được bàn thắng vào lưới của U17 Hàn Quốc, người ghi bàn là Jhon Guerrero.
65': Sau khi có bàn thắng rút ngắn tỉ số, U17 Ecuador thi đấu khá hưng phấn, đại diện Nam Mỹ đang đội hình lên cao, ép sân U17 Hàn Quốc.
71': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha phối hợp tấn công rất hay bên hành lang cánh trái, cơ hội ghi bàn đến với Jhon Guerrero, cầu thủ này bấm bóng cận thành tinh tế ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho U17 Ecuador.
73': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Sau khi xem băng hình quay chậm, trọng tài xác định các cầu thủ U17 Ecuador đã phạm lỗi trước khi Jhon Guerrero ghi bàn, nên bàn thắng không được công nhận, tỉ số vẫn là 3-1 cho U17 Hàn Quốc.
78': VÀO VÀO VÀO !!! Sức ép liên tục của U17 Ecuador khiến hàng thủ U17 Hàn Quốc không thể trụ vững, cơ hội ghi bàn đến với Luis Fragozo, cầu thủ này đệm bóng chính xác trong vòng cấm địa, ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3.
84': KHÔNG VÀO !!! Baek Geon có cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của U17 Ecuador, nhưng bóng đi chệch khung thành. U17 Hàn Quốc đã dần lấy lại thế trận sau khi để thủng lưới 2 bàn liên tiếp.
87': SÚT XA !!! Baek Geon tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng không làm khó được thủ môn của U17 Ecuador.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
90+2': KHÔNG VÀO !!! Jandry Calle có cơ hội đối mặt với thủ môn Jang Junyeong, nhưng cầu thủ của U17 Ecuador lại dứt điểm không đủ sắc, lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 3-3.
HẾT GIỜ !!! U17 Hàn Quốc thắng 3-2 U17 Ecuador để kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Trong khi đó, đại diện Nam Mỹ có 4 điểm, đứng thứ 3 bảng B.
Trực tiếp U17 Ecuador vs U17 Hàn Quốc trong khuôn khổ lượt trận 3 bảng B giải U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 25/11.
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