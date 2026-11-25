21:30

U17 Hàn Quốc đánh bại U17 Ecuador với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng B FIFA U17 World Cup 2026, qua đó khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, U17 Ecuador đánh mất cơ hội tự quyết tấm vé đi tiếp khi chỉ đứng thứ ba và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Hàn Quốc chủ động tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốc độ để triển khai những pha phản công. Phút thứ 7, Kim Jiho đột phá bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Thủ môn Mijail Vaca đẩy bóng nhưng tình huống bóng bật trúng người hậu vệ Carlos Medina khiến U17 Ecuador phải nhận bàn thua.

Đến phút 22, đại diện châu Á tiếp tục khai thác hiệu quả những pha chuyển trạng thái. Nam Ian nhận bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0. U17 Ecuador có cơ hội rút ngắn cách biệt ở phút 40, nhưng Luis Fragozo không thể đánh bại thủ môn Jang Junyeong trong tình huống đối mặt.

Bước sang hiệp hai, U17 Hàn Quốc nhanh chóng gia tăng cách biệt. Ngay phút 46, Kim Jiho xâm nhập vòng cấm và dứt điểm. Bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, khiến thủ môn Mijail Vaca không thể cản phá, nâng tỷ số lên 3-0.

Tuy nhiên, U17 Ecuador không chấp nhận thất bại dễ dàng. Phút 59, Jhon Guerrero ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3, thắp lại hy vọng cho đại diện Nam Mỹ. Đến phút 71, cầu thủ này tiếp tục đưa bóng vào lưới U17 Hàn Quốc sau pha phối hợp bên cánh trái. Dù vậy, trọng tài không công nhận bàn thắng sau khi xác định các cầu thủ Ecuador phạm lỗi trước đó.

Sức ép của U17 Ecuador cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 78. Luis Fragozo tận dụng cơ hội trong vòng cấm, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Những phút cuối trận, đại diện Nam Mỹ tiếp tục tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 90+2, Jandry Calle có cơ hội đối mặt thủ môn Jang Junyeong nhưng không thể tận dụng thành công.

Chung cuộc, U17 Hàn Quốc bảo toàn chiến thắng 3-2, khép lại vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối và vị trí dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, U17 Ecuador dừng lại ở 4 điểm, xếp thứ ba sau khi U17 Uganda thắng U17 New Caledonia 6-0 ở trận đấu cùng giờ. Đại diện Nam Mỹ vì thế phải chờ kết quả các bảng đấu khác để hy vọng giành vé vào vòng knock-out thông qua nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.