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Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất

Thứ Ba, 06:30, 06/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất, Pháp duy trì thành tích bất bại để dẫn đầu bảng A sau 4 lượt trận.

Pháp bỏ xa Bỉ, giữ vững ngôi đầu Nations League

Sáng nay (6/10), ĐT Pháp ngược dòng đánh bại Bỉ 4-1 ở lượt trận thứ 4 bảng A, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Ở trận đấu này, Pháp nhập cuộc chủ động nhưng bất ngờ để Bỉ vượt lên dẫn trước ở phút 35 sau pha dứt điểm của Lukebakio.

Sang hiệp hai, Les Bleus tăng tốc và tạo sức ép liên tục. Phút 77, Doue ghi bàn gỡ hòa trước khi Cherki và Olise lần lượt lập công, giúp Pháp dẫn 3-1. Đến phút 90+1, Olise hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1.

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Cập nhật bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 6/10.

Kết quả này giúp Pháp có 10 điểm sau 4 trận, đứng đầu bảng A. Italia xếp thứ hai với 7 điểm, trong khi Bỉ đứng thứ ba với 6 điểm. Thổ Nhĩ Kỳ chưa giành điểm nào và đứng cuối bảng.

Tại bảng B, Hà Lan và Hy Lạp cùng có 8 điểm, Đức đứng thứ ba với 5 điểm. Ở bảng C, Tây Ban Nha dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận. Bảng D chứng kiến Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng, dẫn đầu với 12 điểm.

PV/VOV.VN
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