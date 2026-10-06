Kết quả Nations League 2026/2027 hôm nay 6/10: Pháp thắng đậm Bỉ

Pháp ngược dòng thắng đậm Bỉ 4-1 ở Nations League

Sáng nay (6/10), Pháp đối đầu với Bỉ trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng A giải UEFA Nations League 2026/2027. Mục tiêu của thầy trò HLV Zidane là giành 3 điểm, nhưng Pháp đã gặp khá nhiều khó khăn, dù nhập cuộc rất chủ động.

Ở trận đấu này, Pháp kiểm soát bóng và tìm cách triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 5, Barcola thoát xuống đáy biên trái nhưng đường chuyền ngược vào trong không tìm được đồng đội.

Đến phút 16, Kone kéo bóng bên cánh trái rồi chọc khe vào khoảng trống cho Barcola. Tuy nhiên, thủ môn Vandevoordt băng ra kịp thời và cản phá cú dứt điểm của tiền đạo bên phía tuyển Pháp.

Bỉ gây ra nhiều khó khăn cho Pháp (Ảnh: Reuters).

Bên kia chiến tuyến, Bỉ cũng tạo ra được một số pha bóng gây khó khăn cho Pháp. Phút 22, Lukebakio thoát xuống bên cánh phải rồi tạt bóng để Raskin đánh đầu, nhưng bóng đi vọt xà. Đến phút 29, Lukebakio lại bỏ lỡ cơ hội khi sút hụt trong tình huống Bỉ dàn xếp đá phạt góc.

Phút 35, Bỉ phá vỡ thế cân bằng. Lavia thoát pressing bên cánh trái rồi chuyền bóng cho Lukebakio. Cầu thủ này di chuyển vào trung lộ, thoát bẫy việt vị và đánh bại Restes bằng cú sút vào góc cao, đưa Bỉ dẫn 1-0.

Sang hiệp hai, Pháp đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 59, Dembele đột phá bên cánh phải rồi căng ngang cho Lepaul, nhưng cú đệm bóng ở cột gần bị Vandevoordt cản phá. Phút 67, Cherki tung cú sút xa rất căng nhưng thủ môn Bỉ bay người đẩy bóng bằng tay trái.

Sau nhiều đợt hãm thành, Pháp cũng đã có bàn gỡ hòa ở phút 77. Doue, cầu thủ mới vào sân thay Barcola, nhận bóng trước vòng cấm rồi xử lý và sút chéo góc bằng chân trái. Bóng đi không quá mạnh nhưng Vandevoordt bị khuất tầm nhìn.

Olise thi đấu xuất sắc giúp Pháp ngược dòng thắng đậm Bỉ (Ảnh: Reuters).

Bốn phút sau, Olise đột phá bên cánh phải rồi trả bóng vào trong. Lepaul di chuyển thu hút hậu vệ, tạo khoảng trống để Cherki băng lên dứt điểm, nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Pháp.

Phút 88, Olise ghi bàn thứ ba cho Pháp sau pha phối hợp với Cherki. Đến phút 90+1, Olise hoàn tất cú đúp khi thoát xuống từ đường chuyền của Doue rồi dứt điểm qua chân thủ môn Vandevoordt để ấn định chiến thắng 4-1 cho Pháp. Với chiến thắng này, Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng A với 10 điểm, hơn Italia, đội đứng sau 3 điểm và Bỉ 4 điểm.

Kết quả một số trận đấu khác tại UEFA Nations League 2026/2027 diễn ra sáng nay 6/10 như sau: Montenegro hòa 0-0 Armenia, Bosnia thắng 1-0 Ba Lan, Ukraine thua 1-2 Hungary, Italia giành chiến thắng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ hay Romania thua 0-1 trước Thụy Điển.