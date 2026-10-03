Kết quả bóng đá hôm nay 3/10: Pháp chia điểm với Italia ở Nations League

Rạng sáng 3/10, các trận đấu tiếp theo của Nations League tiếp tục diễn ra. Tại bảng A1, ĐT Pháp có cuộc so tài với ĐT Italia trên sân Stade de France.

Ảnh: Reuters.

Với lợi thế sân nhà cùng thành tích toàn thắng từ 2 lượt trận đầu tiên, ĐT Pháp đã nhanh chóng làm chủ thế trận. Tuy nhiên Italia tại Stade de France lại thể hiện bộ mặt rất chắc chắn, HLV Roberto Mancini chỉ đạo các cầu thủ phòng ngự ngay từ đầu và che mọi góc sút khiến Pháp tỏ ra bế tắc.

Italia hiếm khi lên được bóng do họ bị pressing rát nhưng họ luôn biết cách tạo nên những cơ hội. Phút thứ 9, Kayode căng ngang để Moise Kean dứt điểm cận thành khiến thủ môn Maignan vất vả cản phá.

Pháp cũng có cơ hội ở phút 23 khi Olise từ cánh trái có quả tạt chạm người Tonali đổi hướng, bóng dội mép trên xà ngang nhưng không thể đi vào lưới.

Đến cuối hiệp 1, Frattesi rồi Moise Kean tiếp tục có những thời cơ nhưng bàn thắng vẫn không đến với đội khách. 0-0 là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Zidane ép sân dồn dập và sau những cơ hội bị bỏ lỡ của Doue và Dembele, Les Bleus đã có bàn mở tỷ số ở phút 55. Fagioli kéo ngã Cherki và Pháp được hưởng quả đá phạt ngay sát vòng cấm, Chính Cherki đẩy bóng và Olise thực hiện cú đá đưa bóng vọt qua hàng rào, đi vào góc chết khung thành khiến Donnarumma chỉ biết đứng nhìn.

Đsng có lợi thế lớn, ĐT Pháp lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 68. Rabiot chuyền bóng không tốt, tạo cơ hội cho Bastoni băng xuống dứt điểm ở tư thế trống trải, ghi bàn cho Italia.

Về cuối trận, Upamecano nhận thẻ vàng thứ hai, tương đương với thẻ đỏ và phải rời sân, ĐT Pháp trong thế thiếu người đã không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận bị cầm hòa 1-1.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Bỉ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 với cú đúp của De Bruyne cùng một pha lập công đến từ Lukaku để có 6 điểm sau 3 lượt trận.