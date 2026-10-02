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Bồ Đào Nha thắng đậm Đan Mạch, HLV Jorge Jesus nhắc tên Ronaldo

Thứ Sáu, 08:42, 02/10/2026
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VOV.VN - HLV Jorge Jesus khẳng định nội bộ Bồ Đào Nha vẫn đoàn kết và các cầu thủ tiếp tục ủng hộ ông, bất chấp những xáo trộn liên quan đến việc Cristiano Ronaldo bất ngờ rời trại tập trung trước trận gặp Đan Mạch.

HLV Jorge Jesus khẳng định Bồ Đào Nha vẫn đoàn kết

Sáng nay (2/10), Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch ở lượt trận 3 vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027. Đây là trận đấu Bồ Đào Nha không có Ronaldo vì tiền đạo này đã rời đội vào ngày 30/9 sau khi HLV Jorge Jesus xác nhận tiền đạo 41 tuổi tiếp tục ngồi dự bị.

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Jorge Jesus nhấn mạnh những tranh cãi xung quanh Ronaldo không thể ảnh hưởng đến sự đoàn kết của tập thể: “Không có gì có thể ngăn cản tập thể này đứng về phía tôi. Tôi hiểu câu hỏi đó. Điều quan trọng là những gì chúng tôi phải làm. Những chuyện xảy ra không thể chia rẽ tập thể. Chúng chưa từng chia rẽ chúng tôi và cũng sẽ không làm điều đó”.

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Bồ Đào Nha đánh bại Đan Mạch trong ngày không có Ronaldo (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi về khả năng Ronaldo trở lại đội tuyển, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không đi sâu vào tương lai của tiền đạo đang thi đấu cho Al Nassr. Thay vào đó, ông nhấn mạnh màn trình diễn của toàn đội trong chiến thắng trước Đan Mạch.

HLV Jorge Jesus cho biết: “Đây là một chiến thắng chất lượng, với 4 bàn thắng và một màn trình diễn ở đẳng cấp cao. Chúng ta không thể bỏ qua điều đó. Nó quan trọng hơn tất cả những gì đã xảy ra”.

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HLV Jorge Jesus khẳng định, Bồ Đào Nha đang đoàn kết (Ảnh: Reuters).

HLV Jorge Jesus cũng đánh giá cao sự ủng hộ từ các học trò. Ông cho rằng chất lượng cá nhân của đội hình giúp Bồ Đào Nha triển khai hiệu quả những ý tưởng chiến thuật: “Tôi có một tập thể tin tưởng vào tầm nhìn của mình. Với chất lượng cá nhân rất cao, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Các cầu thủ hoàn toàn ủng hộ tôi và những ý tưởng của tôi”.

Sau khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Bồ Đào Nha từ Roberto Martinez, HLV Jorge Jesus đang giúp đội tuyển duy trì phong độ ấn tượng. Chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch cũng giúp Bồ Đào Nha củng cố vị trí dẫn đầu bảng D và tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé vào tứ kết Nations League.

PV/VOV.VN
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