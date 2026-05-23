Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng

Bảng xếp hạng V League mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi PVF-CAND có kết quả hoà 1-1 trước Thể Công Viettel. Kết quả này giúp PVF-CAND vượt lên vị trí thứ 13, đẩy Đà Nẵng xuống vị trí cuối bảng.

Đồng thời, PVF-CAND đang rút ngắn cách biệt về điểm số với hai đội bóng xếp trên là TP. HCM và HAGL. Điều đó khiến cuộc đua trụ hạng trở nên kịch tính hơn trong giai đoạn cuối mùa.

