Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Kịch tính đua vô địch

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau vòng 6 chứng kiến Nam Định vươn lên dẫn đầu với 13 điểm, hơn SLNA 1 điểm. Trong khi đó, CAHN đứng thứ ba với 11 điểm. Đáng chú ý, thất bại trước Đà Nẵng khiến Công an TP.HCM bỏ lỡ cơ hội bám đuổi nhóm đầu, còn cuộc đua ở cuối bảng tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Vòng 6 khép lại tối 1/11 với bất ngờ khi Công an TP.HCM thất bại 0-1 trước Đà Nẵng ngay trên sân nhà. Bàn thắng của Matias giúp đội bóng sông Hàn giành trọn 3 điểm, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 với 9 điểm. Công an TP.HCM vẫn đứng thứ 6 với 10 điểm sau 6 trận.

Trước đó, Nam Định tạo dấu ấn bằng màn ngược dòng thắng Thể Công Viettel 3-1. Cú đúp của Trần Ngọc Sơn cùng bàn thắng của Caio Cesar giúp đội bóng thành Nam nâng tổng điểm lên 13, chính thức chiếm ngôi đầu bảng. Nam Định hiện sở hữu hàng công tốt nhất giải với 14 bàn thắng và hiệu số +9.

SLNA xếp thứ hai với 12 điểm sau trận hòa 1-1 trước CAHN. Đội bóng xứ Nghệ vẫn là CLB duy nhất bất bại sau 6 vòng đấu, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa. Công an Hà Nội đứng thứ ba, còn Hà Tĩnh xếp thứ tư khi cùng có 11 điểm.

Ninh Bình và Công an TP.HCM lần lượt đứng thứ năm và thứ sáu với 10 điểm. Nhóm tiếp theo gồm Hải Phòng, Đà Nẵng và Hà Nội FC cùng có 9 điểm, tạo nên cuộc cạnh tranh sít sao ở nửa trên bảng xếp hạng.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau vòng 6.

Ở nhóm cuối, Bắc Ninh và Thanh Hóa cùng có 8 điểm. Thể Công Viettel đứng thứ 12 với 4 điểm, ngay trên Hoàng Anh Gia Lai (3 điểm). Thành phố Đồng Nai tiếp tục đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm, chưa ghi được bàn thắng nào sau 6 vòng đấu.

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