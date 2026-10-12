Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất

CAHN dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027

Sau vòng 3 V-League 2026/2027, Công an Hà Nội (CAHN) đứng đầu bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Đội bóng ngành Công an ghi 6 bàn, chưa để thủng lưới và có hiệu số +6.

Ninh Bình và Sông Lam Nghệ An cùng có 7 điểm, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Thanh Hóa và Hà Tĩnh cùng sở hữu 6 điểm, lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm. Hai đội đều có 2 chiến thắng sau 3 vòng đấu, nhưng Thanh Hóa xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau vòng 3.

Nam Định và Công an TP.HCM cùng có 4 điểm, lần lượt đứng thứ sáu và thứ bảy. Nhóm phía sau gồm Đà Nẵng, Thể Công Viettel, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC, cùng có 3 điểm.

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026/2027

Tâm điểm vòng 3 là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Bắc Ninh trên sân Mỹ Đình. Sau những kết quả chưa như kỳ vọng ở hai vòng đấu đầu tiên, đội bóng Thủ đô quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027.

Tuy nhiên, Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và tổ chức phòng ngự chặt chẽ của đối thủ. Phút 13, Andrew Jung có cơ hội dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Văn Công.

Bắc Ninh cũng có cơ hội mở tỷ số khi Ngân Văn Đại mang về quả phạt đền ở phút 27. Dù vậy, Brenner Marlos Varanda De Oliveira không tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11m ở phút 30, khiến đội khách bỏ lỡ thời cơ vượt lên dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 62, Hai Long được tung vào sân thay Văn Quyết nhằm tăng cường khả năng tấn công. Sự điều chỉnh này phát huy hiệu quả ở phút 78. Hai Long thực hiện đường căng ngang thuận lợi từ cánh phải để Jung Andrew Patrick băng vào đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng 1-0 giúp Hà Nội FC giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2026/2027. Đội bóng Thủ đô hiện có 3 điểm sau 3 vòng đấu, xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

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