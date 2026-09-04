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Công Phượng tái xuất ở V-League trong vai trò mới lạ

Thứ Sáu, 20:44, 04/09/2026
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VOV.VN - Công Phượng có màn tái xuất ở V-League sau 3 năm khi vào sân thay người trong trận Đồng Nai thua Thể Công Viettel 0-2.

Công Phượng có màn tái xuất ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sau 3 năm, khi vào sân từ ghế dự bị trong trận Đồng Nai tiếp đón Thể Công Viettel ở vòng 1 V-League 2026/2027.

Trước đó, lần gần nhất Công Phượng thi đấu ở V-League là khi còn khoác áo HAGL. Trong 3 năm qua, Công Phượng đã trải qua 1 mùa giải khoác áo Yokohama FC tại Nhật Bản và 2 mùa giải thi đấu cho Đồng Nai ở giải hạng Nhất.

Ở mùa giải 2025/2026, Công Phượng gặp vấn đề với chấn thương và chỉ có 5 lần ra sân. Tuy nhiên, chân sút này vẫn có được 3 bàn thắng và góp phần giúp Đồng Nai vô địch giải hạng Nhất để giành quyền thăng hạng lên V-League.

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HLV Việt Thắng trao đổi với Công Phượng trong lúc khởi động. (Ảnh: CLB Đồng Nai)

Trong ngày trở lại V-League, Công Phượng không thi đấu ở vị trí tiền đạo và thực hiện những pha đột phá quen thuộc. Thay vào đó, HLV Nguyễn Việt Thắng bố trí Công Phượng thi đấu bên cánh phải và thực hiện những đường chuyền phát động tấn công.

Dù thi đấu rất cố gắng và có những pha xử lý sáng nước, Công Phượng lại tỏ ra kém may khi Đồng Nai để thủng lưới ngay sau khi cầu thủ này vào sân. Cụ thể, Công Phượng vào sân ở phút 60 và Ribamar ghi bàn mở tỷ số cho Thể Công Viettel ở phút 63.

Sau đó, Đồng Nai rơi vào cảnh thiếu người khi Jovic lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Nhâm Mạnh Dũng ở phút 77, còn Thể Công Viettel ấn định chiến thắng 2-0 nhờ pha lập công của Kyle Colonna ở phút 90+1.

Ở phút bù giờ cuối cùng, Đồng Nai tưởng chừng được hưởng quả phạt đền khi Ivan ngã trong vòng cấm Thể Công Viettel nhưng VAR can thiệp và trọng tài thay đổi quyết định.

Sau thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel, Công Phượng và các đồng đội sẽ tới làm khách của Hà Tĩnh ở vòng 2 V-League 2026/2027 vào lúc 18h ngày 13/9.

Hoàng Long/VOV.VN
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