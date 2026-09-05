Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đồng Nai lỡ cơ hội tạo khoảnh khắc lịch sử

Cuộc đọ sức giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel đã thu hút đông đảo khán giả tới sân Bình Phước. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Đồng Nai mới có đại diện tham dự V-League. Ngoài ra, nếu tính cụ thể nơi diễn ra trận đấu là phường Bình Phước (tỉnh Bình Phước cũ), trước đây chưa từng có một CLB nào dự V-League đóng đại bản doanh ở đây.

Đồng Nai thua 0-2 trong cuộc tiếp đón Thể Công Viettel. (Ảnh: Đồng Nai FC)

Bảng xếp hạng V-League sau loạt trận ngày 4/9. (Ảnh: VPF)

Màn so tài giữa Đồng Nai và Thể Công Viettel cũng là trận đấu duy nhất trong loạt trận vòng 1 V-League 2026/2027 diễn ra ngày 4/9. Bởi vậy, Đồng Nai có cơ hội tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử đội bóng nếu thắng Thể Công Viettel và tạm đứng đầu bảng xếp hạng V-League.

Tuy nhiên, Đồng Nai đã không có màn ra mắt như ý tại V-League 2026/2027 dù nhận được sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà. Thầy trò HLV Việt Thắng để thua 0-2 trước Thể Công Viettel.

Với kết quả này, Đồng Nai tạm thời đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 còn Thể Công Viettel tạm thời đứng đầu bảng, trước khi các CLB khác ra sân tại vòng 1 trong loạt trận ngày 5/9 và 6/9.