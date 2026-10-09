Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Hà Tĩnh vươn lên nhóm dẫn đầu

Bảng xếp hạng V-League mới nhất được người hâm mộ quan tâm khi Hà Tĩnh gây bất ngờ với chiến thắng 3-1 trước Thể Công Viettel. Dù phải làm khách, Hà Tĩnh gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỉ số của Luiz Antonio ngay trong hiệp một.

Khuất Văn Khang sau đó ghi bàn gỡ hoà cho Thể Công Viettel nhưng sang hiệp hai, Hà Tĩnh tiếp tục gây bất ngờ khi có liên tiếp hai bàn thắng. Chỉ trong vòng 4 phút, Daniel Passira lập cú đúp bàn thắng để giúp Hà Tĩnh giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-1.

Kết quả này giúp Hà Tĩnh vươn lên tạm đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng CAHN khoảng cách 3 điểm. Trong khi đó, Thể Công Viettel với kết quả thất vọng đang đứng ở vị trí thứ 11, chỉ hơn ba đội chưa giành được điểm nào đến thời điểm này là Hà Nội FC, HAGL và Đồng Nai.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất.

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