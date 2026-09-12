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Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình vươn lên dẫu đầu

Thứ Bảy, 05:30, 12/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Ninh Bình vươn lên dẫn đầu sau hai chiến thắng liên tiếp.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau loạt trận tại vòng 2 diễn ra vào ngày 11/9. Tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà, Ninh Bình chủ động chơi tấn công rồi có được hai bàn thắng dẫn trước nhờ công của Lucao và Ngọc Mỹ ngay trong hiệp một.

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Bảng xếp hạng V-League mới nhất.

Sang hiệp hai, Ninh Bình chơi có phần chùng xuống tạo điều kiện cho Thanh Hoá triển khai tấn công nhiều hơn và có được một bàn thắng nhờ công của Văn Tùng. Chiến thắng với tỉ số 2-1, Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai chiến thắng liên tiếp.

Trong khi đó, một ứng viên vô địch khác là Nam Định lại có kết quả không tốt. Làm khách của Đà Nẵng, Nam Định gặp bất lợi khi liên tiếp phải nhận hai tấm thẻ đỏ của Văn Kiên và Ezequiel. Chỉ với 9 người trên sân, Nam Định không thể ngăn cản được chủ nhà Đà Nẵng tìm kiếm điểm số đầu tiên của mùa giải.

Đà Nẵng có liên tiếp ba bàn thắng sau khi Nam Định phải chơi thiếu người nhờ công của Ivan Saponjic, Yvo Calleros và Bryan Ly. Với chiến thắng 3-0, Đà Nẵng tạm vươn lên đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, xếp trên Nam Định một bậc.

Trận đấu còn lại là màn so tài của tân binh Bắc Ninh và CA TP Hồ Chí Minh. Brenner có pha bắt vô lê đẹp mắt mở tỉ số ở phút 18. Dù rất nỗ lực nhưng CA TP.HCM không thể gỡ hoà trong thời gian còn lại của trận đấu, Bắc Ninh giành chiến thắng tối thiểu trong trận đấu trên sân nhà.

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PV/VOV.VN
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