Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9: Ninh Bình thắng kịch tính Thanh Hoá

19:59

Được chơi trên sân nhà, Ninh Bình chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 9, Friday tạt bóng để Lucao đánh đầu cận thành mang về bàn mở tỉ số cho Ninh Bình.

Ninh Bình sau đó tiếp tục kiểm soát trận đấu nhưng Thanh Hoá cũng có một số tình huống đáp trả đáng chú ý. Đến phút 37, Trương Tiến Anh có đường tạt bóng vừa tầm để Ngọc Mỹ đánh đầu lái bóng về góc xa mang về bàn thắng thứ hai cho Ninh Bình.

Với việc dẫn trước hai bàn, Ninh Bình không quá vội vàng khi chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong những phút đầu hiệp hai. Thanh Hoá đưa được bóng vào lưới ở phút 65 nhưng không được công nhận bàn thắng khi Guindo đã việt vị trước khi chuyền bóng cho Văn Tùng dứt điểm.

Đến phút 76, Văn Tùng phối hợp một chạm với Guindo ở trung lộ rồi băng vào vòng cấm dứt điểm góc gần mang về bàn rút ngắn tỉ số. Trong thời gian còn lại, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Ninh Bình 2-1 Thanh Hoá.