Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9: Ninh Bình thắng kịch tính Thanh Hoá
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình có chiến thắng sít sao khi tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 11/9 nhận được sự chú ý khi Ninh Bình có chiến thắng sít sao khi tiếp đón Thanh Hoá trên sân nhà.
Được chơi trên sân nhà, Ninh Bình chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 9, Friday tạt bóng để Lucao đánh đầu cận thành mang về bàn mở tỉ số cho Ninh Bình.
Ninh Bình sau đó tiếp tục kiểm soát trận đấu nhưng Thanh Hoá cũng có một số tình huống đáp trả đáng chú ý. Đến phút 37, Trương Tiến Anh có đường tạt bóng vừa tầm để Ngọc Mỹ đánh đầu lái bóng về góc xa mang về bàn thắng thứ hai cho Ninh Bình.
Với việc dẫn trước hai bàn, Ninh Bình không quá vội vàng khi chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong những phút đầu hiệp hai. Thanh Hoá đưa được bóng vào lưới ở phút 65 nhưng không được công nhận bàn thắng khi Guindo đã việt vị trước khi chuyền bóng cho Văn Tùng dứt điểm.
Đến phút 76, Văn Tùng phối hợp một chạm với Guindo ở trung lộ rồi băng vào vòng cấm dứt điểm góc gần mang về bàn rút ngắn tỉ số. Trong thời gian còn lại, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Ninh Bình 2-1 Thanh Hoá.
Màn so tài giữa Ninh Bình và Thanh Hoá tại vòng 2 V-League 2026/27 được đánh giá sẽ mang đến những điều bất ngờ. Cả hai đội đều giành chiến thắng ở vòng đầu tiên theo những cách khác nhau, cũng hướng đến vòng đấu tiếp theo với những mục tiêu cụ thể.
Gặp Hải Phòng trên sân khách, Ninh Bình giành chiến thắng 4-1 để có màn khởi đầu mùa giải suôn sẻ với mục tiêu sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Với việc đá trận sân nhà đầu tiên của mùa giải, Ninh Bình chắc chắn muốn giành chiến thắng trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.
Trong khi đó, Thanh Hoá sau trận thắng Đà Nẵng cũng đưa ra mục tiêu rất rõ ràng là chắt chiu từng điểm số. Dù đã vượt qua khó khăn nhưng Thanh Hoá thời điểm hiện tại khó cạnh tranh cho những vị trí dẫn đầu. Vì vậy, đội bóng xứ Thanh sẽ chơi thật tốt từng trận, cố gắng giành nhiều điểm nhất có thể để sớm "về đích" an toàn, thay vì phải cạnh tranh suất trụ hạng đến những vòng đấu cuối như mùa trước.
Ninh Bình hiện tại đang nắm giữ nhiều lợi thế hơn khi được chơi trên sân nhà cũng lực lượng mạnh nhưng Thanh Hoá lại là đội bóng giàu cá tính. Điều đó khiến màn so tài này được đánh giá có thể mang đến những bất ngờ lớn.
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Các cầu thủ Ninh Bình ra sân khởi động (Ảnh: Đức Minh)
Trận đấu bắt đầu! Ninh Bình là đội giao bóng trước.
3': Không được! Lucao nhận bóng trước vòng cấm rồi quyết định sút xa nhưng bóng đi không trúng khung thành.
7': Không được! Matheus Martins nhận bóng ở cánh trái rồi ngoặt vào trung lộ, tung ra cú dứt điểm nhưng đi đúng vị trí thủ thành Đặng Văn Lâm.
9': VÀOOOOOO !!!!! Từ đường treo bóng của Friday, Lucao di chuyển vào ngay trước khung thành rồi bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn thắng. Tỉ số của trận đấu là Ninh Bình 1-0 Thanh Hoá.
14': Việt vị! Lucao có pha nhận bóng thoáng trong vòng cấm rồi bị ngã nhưng trọng tài xác định cầu thủ Ninh Bình đã việt vị nên không thổi phạt đền.
21': Không có thẻ đỏ! Lovric có va chạm với Ngọc Mỹ ở trung lộ, gầm giày của cầu thủ này đã chạm vào chân cầu thủ Ninh Bình. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không rút thẻ đỏ với Lovric.
26': Không vào! Từ tình huống băng ra cứu thua của Đặng Văn Lâm, bóng bật ra rồi Thanh Nam băng vào dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang dù khung thành đã bỏ trống.
30': Nguy hiểm! Thanh Nam băng lên chồng biên rồi căng ngang, Văn Tùng nhận bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp nhưng bóng đi chệch khung thành Ninh Bình.
37': VÀOOOOO !!!!! Trương Tiến Anh có đường tạt bóng để Ngọc Mỹ đánh đầu lái bóng về góc xa mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tỉ số trận đấu là Ninh Bình 2-0 Thanh Hoá.
40': Bàn thắng được công nhận! Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác nhận bàn thắng hợp lệ.
44': Không vào! Lucao tranh chấp bóng thành công trong vòng cấm rồi ra chân nhanh đưa bóng dội cột dọc Thanh Hoá.
45': Bù giờ! Hiệp một có tối thiểu 3 phút bù giờ.
45+1': Không được! Lê Phát đi bóng ở trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm nhưng bóng không đi trúng khung thành Thanh Hoá.
Hiệp một khép lại. Tỉ số trận đấu đang là Ninh Bình 2-0 Thanh Hoá.
Hiệp hai bắt đầu!
50': Thay người! Dù không ai va chạm nhưng Matheus Martins dính chấn thương khi đặt trụ khiến trận đấu bị gián đoạn. Văn Hoàn vào sân thay Matheus Martins.
53': Thẻ vàng! Thanh Hoá có pha phản công nhanh, Guindo đẩy bóng rồi dùng tốc độ dốc bóng xuống khiến Turci phải phạm lỗi. Trọng tài rút thẻ vàng cho Turci.
60': Không được! Bảo Toàn vẩy má ngoài chân phải chuyền bóng để Lucao đánh đầu nhưng cầu thủ phòng ngự Thanh Hoá đã kịp thời tác động để giải nguy.
63': Sút xa! Đức Hoàng tung ra cú sút xa nhưng bóng đi cao so với khung thành Ninh Bình.
65': Bàn thắng không được công nhận! Văn Tùng dứt điểm sệt và căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Đặng Văn Lâm không thể bắt dính bóng, Guindo băng vào nhanh căng ngang để Văn Tùng thoải mái dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên, trọng tài xác định Guindo đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận.
66': Nguy hiểm! Từ đường tạt bóng vào vòng cấm, Turci có pha phá bóng nguy hiểm khi bóng đi thẳng vào khung thành Ninh Bình, thủ môn Đặng Văn Lâm phải đổ người cứu thua.
73': Nguy hiểm! Bảo Toàn cứa lòng về góc cao khung thành Thanh Hoá nhưng thủ môn Thanh Diệp đã băng ra kịp thời để bắt gọn bóng.
76': VÀOOOOOO !!!!! Từ tình huống phối hợp một chạm ở trung lộ, Guindo làm tường để Văn Tùng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm về cột gần mang về bàn rút ngắn tỉ số cho Thanh Hoá. Tỉ số trận đấu là Ninh Bình 2-1 Thanh Hoá.
79': Nguy hiểm! Friday có pha tạt bóng nhưng hơi cao khiến Lucao đánh đầu hơi với, bóng đi vọt xà ngang khung thành Thanh Hoá.
85': Không được! Ninh Bình có tình huống phản công nhưng đường chuyền vượt tuyến lại quá sâu tạo điều kiện cho thủ thành Thanh Diệp bắt gọn bóng.
87': Nguy hiểm! Lovric có pha dứt điểm vào cột gần với lực rất căng nhưng bóng đi chệch cột dọc.
90': Bù giờ! Hiệp hai có tối thiểu 4 phút bù giờ.
90+1': Không vào! Bảo Toàn có tình huống đối mặt thủ môn, tiền đạo của Ninh Bình đặt lòng sệt và hiểm vào góc xa nhưng bóng lại đập cột dọc bật ra.
Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Ninh Bình 2-1 Thanh Hoá.
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