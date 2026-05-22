Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5: Thể Công Viettel chia điểm với PVF-CAND

Thứ Sáu, 21:01, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5 nhận được sự chú ý khi PVF-CAND có được trận hoà quan trọng trước Thể Công Viettel.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
21:23

Chạm trán đội cuối bảng PVF-CAND trên sân nhà, Thể Công Viettel là đội kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, PVF-CAND bất ngờ được hưởng phạt đền khi trọng tài xác định Đào Văn Nam đã phạm lỗi với Hà Văn Việt trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Reynolds thực hiện thành công cú sút 11 mét mang về bàn mở tỉ số. Bị dẫn bàn, Thể Công Viettel dồn lên tấn công với những pha treo bóng nguy hiểm từ hai biên.

Từ tình huống treo bóng của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến hãm bóng bằng ngực rồi dứt điểm trong vòng cấm mang về bàn gỡ hoà cho Thể Công Viettel. Dù liên tục gây sức ép với những pha tấn công nguy hiểm, Thể Công Viettel không thể có thêm bàn thắng khi thủ thành Đỗ Sỹ Huy đã chơi xuất sắc. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND.

14:53

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs PVF-CAND được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng. Với việc đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League, PVF-CAND nếu nhận thêm kết quả không tốt sẽ có nguy cơ tụt lại trong cuộc đua với Đà Nẵng, hay xa hơn là TP Hồ Chí Minh hay HAGL.

Tuy nhiên, cơ hội để PVF-CAND làm nên bất ngờ là rất khó khi phải làm khách của Thể Công Viettel đang có phong độ cao. Ngoài ra, Thể Công Viettel dù không còn cơ hội đua vô địch nhưng vẫn rất muốn kết thúc mùa giải ở vị trí á quân, qua đó có cơ hội dự cúp châu Á mùa sau.

Trận đấu giữa Thể Công Viettel vs PVF-CAND sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 22/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

18:25
Đội hình xuất phát của PVF-CAND.
18:49
Đội hình xuất phát trận đấu Thể Công Viettel vs PVF-CAND.
19:08

Các cầu thủ Thể Công Viettel khởi động trước trận đấu (Ảnh: Thể Công Viettel) 

19:15

Trận đấu bắt đầu! PVF-CAND là đội giao bóng trước.

19:20

4': Không được! Thể Công Viettel đang là đội kiểm soát bóng nhưng chưa tìm ra phương án xuyên phá lối chơi phòng ngự chặt chẽ của PVF-CAND.

19:21

5': Không vào! Nhâm Mạnh Dũng băng vào nhận đường chuyền của đồng đội, thủ thành Sỹ Huy không bắt dính để bóng trôi về khung thành. Rất may là hậu vệ PVF-CAND kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.

19:25

10': Không được! Thể Công Viettel thử phương án từ những cú sút xa và tạt bóng nhưng chưa mang lại hiệu quả.

19:27
HLV Kim Sang Sik dự khán trận đấu (Ảnh: Minh Anh)
19:31

15': Không được! Thế trận diễn ra trung bình khi cả hai đội đều chơi thận trọng, Thể Công Viettel kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng chưa có nhiều phương án tấn công hiệu quả.

19:33

18': Không được! Nhâm Mạnh Dũng tranh chấp trong vòng cấm rồi tung người dứt điểm nhưng bóng bay quá cao so với khung thành.

19:38

23': Phạt đền! Trọng tài chính xác định Đào Văn Nam phạm lỗi với Hà Văn Việt trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định PVF-CAND được hưởng phạt đền.

19:40

25': VÀOOOOOO !!! Trên chấm 11 mét, Reynolds đánh lừa được thủ thành Văn Việt để ghi bàn mở tỉ số. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 0-1 PVF-CAND.

19:47

32': Nguy hiểm! Thể Công Viettel có pha đá phạt ngay trước khung thành của PVF-CAND. Pedro tung ra cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc đầy nguy hiểm. 

19:48
PVF-CAND có bàn mở tỉ số (Ảnh: Hoài Thương)
19:51

36': Không vào! Từ khoảng cách gần 40 mét, Turci quyết định tung ra cú sút thẳng rất căng khiến thủ thành Văn Việt không thể bắt dính bóng. Lý Đức băng vào rất nhanh đá bồi nhưng không thắng được thủ thành Văn Việt đã khép góc.

19:57

41': Không được! Thể Công Viettel vẫn đang rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chưa thể xuyên phá hàng phòng ngự số đông của PVF-CAND.

20:01

45': Hiệp một có 5 phút bù giờ.

20:04

45+3': Không có bàn thắng! Đinh Xuân Tiến quay người dứt điểm trước vòng cấm, bóng đập vào tay Nhâm Mạnh Dũng đổi hướng đi vào lưới PVF-CAND. Trọng tài không công nhận bàn thắng cho Thể Công Viettel.

20:06

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Thể Công Viettel 0-1 PVF-CAND.

20:07
Trận đấu diễn ra rất quyết liệt (Ảnh: Minh Anh)
20:23

Hiệp hai bắt đầu!

20:26

48': Không vào! Từ chấm đá phạt trực tiếp, Đinh Xuân Tiến sút thẳng khiến thủ thành Sỹ Huy đẩy bóng qua xà ngang chịu phạt góc.

20:29

51': Không vào! Wesley Nata băng vào đánh đầu vào góc gần nhưng thủ môn Sỹ Huy kịp thời đổ người đẩy bóng chịu phạt góc. 

20:33

55': Không vào! Đinh Xuân Tiến đi bóng trước vòng cấm rồi ra chân rất nhanh nhưng rất tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

20:35
Đinh Xuân Tiến đang chơi ấn tượng (Ảnh: Hoài Thương)
20:36

58': Không được! Khi bóng bật ra từng tình huống đá phạt góc, Phan Tuấn Tài vô lê từ rất xa nhưng bóng đi không trúng khung thành.

20:40

63': Không được! Thể Công Viettel vẫn đang bế tắc trong tấn công, bóng chủ yếu được treo từ hai biên để các cầu thủ băng vào đánh đầu nhưng chưa tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm.

20:44

66': Bóng dội xà ngang! Từ tình huống Nhâm Mạnh Dũng dứt điểm trong vòng cấm, bóng đập vào người cầu thủ
PVF-CAND bay lên cao, Đinh Xuân Tiến bật lên đánh đầu nhưng bóng đập xà ngang bay ra ngoài.

20:45
Thể Công Viettel liên tục tấn công bằng những đường bóng bổng (Ảnh: Hoài Thương)
20:49

71': Nguy hiểm! Tận dụng pha bóng lập bập trong vòng cấm, Thể Công Viettel liên tiếp có những pha dứt điểm nhưng hàng phòng ngự PVF-CAND đã hoá giải nguy hiểm.

20:50

72': Không vào! Từ tình huống phát động tấn công, Phan Tuấn Tài có pha đánh đầu thiếu an toàn tạo điều kiện cho Mpande băng lên gần vòng cấm rồi dứt điểm. Rất may cho Thể Công Viettel là bóng đi chệch cột dọc.

20:55

76': VÀOOOOOO !!!! Từ pha treo bóng của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến trong vòng cấm chọn vị trí khôn ngoan, hãm bóng bằng ngực rồi ra chân rất nhanh khiến thủ thành Sỹ Huy chôn chân nhìn bóng vào lưới. Tỉ số trận đấu là Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND.

20:59
Đinh Xuân Tiến ghi bàn gỡ hoà cho Thể Công Viettel (Ảnh: Minh Anh)
20:59

79': Không vào! Phan Tuấn Tài có pha tạt bóng từ cánh trái, Pedro bật cao đánh đầu đầy nguy hiểm nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

21:02

84': Không được! Colonna tạt bóng từ biên phải nhưng bóng đi quá sâu hết đường biên ngang.

21:03

85': Không vào! Từ tình huống bóng bật ra, Pedro tung ra cú vô lê từ ngay trước vòng cấm. Rất may cho PVF-CAND là bóng đến đúng vị trí của Sỹ Huy rồi bay qua khung thành.

21:05
Thể Công Viettel liên tục gây sức ép (Ảnh: Hoài Thương)
21:06

87': Cản phá xuất sắc! Từ pha treo bóng của Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Sỹ Huy có pha phản xạ xuất sắc để cứu thua cho PVF-CAND.

21:08

90': Hiệp hai có phút 9 bù giờ.

21:14

90+5': Nguy hiểm! Từ tình huống bóng bổng, thủ thành Sỹ Huy bật cao đấm bóng ngay trước khi Nhâm Mạnh Dũng kịp đánh đầu. Bóng bật ra rồi đập cột dọc đi hết đường biên ngang.

21:18

Trận đấu kết thúc. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND.

Như Đạt/VOV.VN
Tag: Thể Công Viettel PVF-CAND V-League
Trực tiếp U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản: Đi tìm nhà vô địch U17 châu Á 2026
Lionel Messi có thể phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup
Đồng Nai có thể vô địch giải hạng Nhất quốc gia sau vòng 20
Vô địch V-League sớm, CAHN củng cố lực lượng hướng tới cúp châu Á
Lịch thi đấu World Cup 2026 bảng B: Chờ đại diện châu Á gây bất ngờ
