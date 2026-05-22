Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 22/5: Thể Công Viettel chia điểm với PVF-CAND

Chạm trán đội cuối bảng PVF-CAND trên sân nhà, Thể Công Viettel là đội kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, PVF-CAND bất ngờ được hưởng phạt đền khi trọng tài xác định Đào Văn Nam đã phạm lỗi với Hà Văn Việt trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Reynolds thực hiện thành công cú sút 11 mét mang về bàn mở tỉ số. Bị dẫn bàn, Thể Công Viettel dồn lên tấn công với những pha treo bóng nguy hiểm từ hai biên.

Từ tình huống treo bóng của Phan Tuấn Tài, Đinh Xuân Tiến hãm bóng bằng ngực rồi dứt điểm trong vòng cấm mang về bàn gỡ hoà cho Thể Công Viettel. Dù liên tục gây sức ép với những pha tấn công nguy hiểm, Thể Công Viettel không thể có thêm bàn thắng khi thủ thành Đỗ Sỹ Huy đã chơi xuất sắc. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Thể Công Viettel 1-1 PVF-CAND.