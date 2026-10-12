Bảng xếp hạng vòng loại U17 nữ châu Á 2027: Xác định 12 đội giành vé VCK

Xác định 12 đội dự VCK U17 nữ châu Á 2027

U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng, giành 9 điểm, ghi 28 bàn và không để thủng lưới.

Sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko khẳng định thành tích này là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự nỗ lực của các cầu thủ và sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN). Nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích đối thủ sau lễ bốc thăm để xây dựng kế hoạch chuẩn bị phù hợp cho vòng chung kết.

U17 nữ Việt Nam xuất sắc giành vé dự VCK. (Ảnh: VFF)

Như vậy sau các trận đấu vòng loại thì vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 đã xác định 12 đội tuyển tham dự, gồm chủ nhà Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar và Philippines.

Trong số này, Trung Quốc giành quyền tham dự với tư cách chủ nhà. Triều Tiên góp mặt với tư cách đương kim vô địch, trong khi Nhật Bản là á quân và Australia đứng thứ tư tại giải đấu năm 2026. Tám đội tuyển còn lại giành vé thông qua vị trí nhất bảng tại vòng loại.

Danh sách các đội dự VCK U17 nữ châu Á 2027

Bên cạnh Việt Nam, khu vực Đông Nam Á còn có 4 đại diện khác vượt qua vòng loại là Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Philippines. Với thành tích toàn thắng và hiệu số bàn thắng bại 28-0, U17 nữ Việt Nam có sự chuẩn bị thuận lợi về mặt tinh thần trước khi bước vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực tại đấu trường châu lục.

Xếp hạng bảng A

Xếp hạng bảng B

Xếp hạng bảng C

Xếp hạng bảng D

Xếp hạng bảng E

Xếp hạng bảng F

Xếp hạng bảng G

Xếp hạng bảng H