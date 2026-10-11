Những yếu tố giúp U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027

Sau chiến thắng 2-0 trước U17 nữ Kyrgyzstan tối 11/10, đội tuyển U17 nữ Việt Nam chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng cả ba trận tại bảng D, giành 9 điểm và đạt hiệu số bàn thắng bại 28-0.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Okiyama Masahiko cho biết: “Chúng tôi đã xem hai trận đấu trước đó của đối thủ và nhận thấy họ có lợi thế về chiều cao, thường sử dụng những đường chuyền dài và bóng bổng. Vì vậy, toàn đội đã chuẩn bị phương án đối phó phù hợp. Tuy nhiên, trong hiệp 1, chúng tôi vẫn gặp một số khó khăn trong việc triển khai lối chơi và phát huy những điểm mạnh của mình”.

HLV Okiyama Masahiko tiết lộ chìa khóa giúp U17 nữ Việt Nam giành vé châu Á (Ảnh: VFF).

Theo HLV Okiyama Masahiko, bàn thắng mở tỷ số của Huyền Trang ở phút 25 giúp U17 nữ Việt Nam giải tỏa áp lực và chủ động hơn trong cách triển khai thế trận. Sang hiệp hai, ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức ép. Phút 55, Hà Vi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.

“Sau khi ghi bàn, thế trận đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh nhân sự, đưa vào sân những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật để gia tăng sức ép, hướng đến việc kiểm soát trận đấu. Toàn đội đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể tận dụng thành công một số tình huống”, HLV Okiyama Masahiko cho biết.

Đánh giá về thành tích tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, chiến lược gia người Nhật Bản nhấn mạnh kết quả toàn thắng và thành tích giữ sạch lưới phản ánh sự tiến bộ của các cầu thủ trong tập luyện cũng như thi đấu.

“Đây là kết quả của quá trình tập luyện và sự nỗ lực của các cầu thủ trong từng trận đấu. Toàn đội đã chủ động tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp đề ra. Tôi cũng xin cảm ơn LĐBĐVN và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội trong quá trình sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Bên cạnh đó, sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ tại sân là nguồn khích lệ lớn, tiếp thêm động lực để các cầu thủ thi đấu tốt hơn”, ông Okiyama Masahiko chia sẻ.

Hướng đến vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam cho biết ban huấn luyện sẽ phân tích đối thủ sau lễ bốc thăm để xây dựng kế hoạch chuẩn bị phù hợp. Nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường sự phối hợp với các câu lạc bộ nhằm giúp cầu thủ hoàn thiện kỹ năng.

“Sau khi có kết quả bốc thăm, chúng tôi sẽ phân tích đối thủ để xây dựng phương án phù hợp. Về mặt tấn công, đội tuyển Việt Nam có thể triển khai nhiều phương án khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa bóng vào lưới đối phương”, ông Okiyama Masahiko nói.

Cũng tại buổi họp báo, Đỗ Thị Hà Vi, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, bày tỏ niềm vui khi cùng các đồng đội hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Tiền đạo này cho biết cô đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng sau ba trận tại vòng loại và hài lòng với thành tích cá nhân.

Chiến thắng trước U17 nữ Kyrgyzstan khép lại vòng loại thành công của U17 nữ Việt Nam. Với 9 điểm tuyệt đối cùng hiệu số 28-0, thầy trò HLV Okiyama Masahiko có thêm sự tự tin để hướng đến thử thách lớn hơn tại đấu trường châu lục.

U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn sau khi giành vé dự VCK châu Á 2027 VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng, biểu dương đội tuyển U17 nữ Việt Nam sau khi giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng tại vòng loại.



