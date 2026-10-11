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U17 nữ Việt Nam nhận thưởng lớn sau khi giành vé dự VCK châu Á 2027

Chủ Nhật, 20:22, 11/10/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng, biểu dương đội tuyển U17 nữ Việt Nam sau khi giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng tại vòng loại.

U17 nữ Việt Nam nhận thưởng 500 triệu đồng sau trận thắng Kyrgyzstan

Tối 11/10, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Chiến thắng này giúp thầy trò ban huấn luyện khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối và đạt hiệu số bàn thắng bại 28-0, qua đó chính thức giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

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U17 nữ Việt Nam nhận tổng cộng 900 triệu đồng tiền thưởng động viên từ LĐBĐVN.

Sau trận đấu, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐVN, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu và kết quả mà đội tuyển U17 nữ Việt Nam đạt được tại vòng loại. Nhằm kịp thời ghi nhận những nỗ lực của toàn đội, LĐBĐVN quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng cho thành tích giành vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Trước đó, LĐBĐVN cũng thưởng động viên đội tuyển sau hai chiến thắng đầu tiên tại vòng loại, gồm trận thắng U17 nữ Palestine với tỷ số 6-0 và trận thắng U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Tổng số tiền thưởng cho hai trận đấu này là 400 triệu đồng. Như vậy, với thành tích toàn thắng tại vòng loại, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nhận tổng cộng 900 triệu đồng tiền thưởng động viên từ LĐBĐVN.

Kết quả này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của các cầu thủ trẻ, đồng thời tạo động lực để U17 nữ Việt Nam tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027, nơi đội bóng sẽ hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trí Minh/VOV.VN
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