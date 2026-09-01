Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gây thất vọng
VOV.VN - Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gây thất vọng khi tạm xếp cuối bảng C. Trong khi đó, một số đội Đông Nam Á khác lại có được kết quả khả quan.
Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gây thất vọng khi tạm xếp cuối bảng C sau trận thua U20 Triều Tiên 0-3.
Trong khi đó, một số đội Đông Nam Á khác lại có được kết quả khả quan. Tiêu biểu là trường hợp của U20 Thái Lan với chiến thắng 1-0 trước U20 UAE để tạm xếp thứ hai bảng F. U20 Campuchia cũng thắng U20 Yemen 2-1 để xếp thứ hai bảng G.