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U20 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027

Thứ Hai, 10:47, 31/08/2026
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VOV.VN - HLV trưởng Yutaka Ikeuchi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam tham dự bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

ĐT U20 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản với 6 trận đấu tập nhằm giúp Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và các phương án chuyên môn trước khi trở về Phú Thọ chuẩn bị cho giải đấu.

Trong số 23 cầu thủ được lựa chọn, tiền vệ Nguyễn Lê Phát là một trong những gương mặt đáng chú ý nhờ những trải nghiệm thi đấu ở các cấp độ cao hơn. Cầu thủ này từng được triệu tập vào đội tuyển quốc gia, đồng thời là thành viên đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng Ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

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Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U20 Việt Nam tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027

Dù đã có những trải nghiệm quý giá trong màu áo đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia, Nguyễn Lê Phát vẫn nằm trong độ tuổi tham dự giải đấu U20. Việc tiếp tục khoác áo đội tuyển U20 Việt Nam sẽ giúp cầu thủ này có thêm cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện, phát triển năng lực trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Ở hàng phòng ngự, Đinh Quang Kiệt cũng là sự bổ sung đáng chú ý. Cầu thủ này vừa là thành viên đội tuyển quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2026. Những trải nghiệm cùng đội tuyển quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp Quang Kiệt mang thêm bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu cho hàng phòng ngự U20 Việt Nam.

Tương tự Nguyễn Lê Phát, Đinh Quang Kiệt vẫn đủ điều kiện về độ tuổi để thi đấu ở cấp độ U20. Việc tiếp tục được trao cơ hội thi đấu cùng đội tuyển trẻ cũng là điều kiện thuận lợi để cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm, duy trì sự phát triển và hoàn thiện năng lực chuyên môn.

Bên cạnh hai gương mặt trên, danh sách chính thức tiếp tục có nhiều cầu thủ đã đồng hành cùng đội tuyển trong các đợt tập trung và các giải đấu quốc tế trước đó. Ở hàng phòng ngự, đội trưởng Nguyễn Quốc Khánh, cùng Lê Huy Việt Anh, Lê Tấn Dũng, Phan Đình Bách, Bùi Duy Đăng và các đồng đội sẽ mang đến nhiều phương án lựa chọn cho HLV Yutaka Ikeuchi.

Tuyến giữa cũng quy tụ những cầu thủ đã có thời gian chuẩn bị cùng đội tuyển như Trần Gia Hưng, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Đào Quang Anh, bên cạnh Nguyễn Lê Phát.

Trên hàng công, U20 Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào những gương mặt như Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Trần Gia Bảo, Nguyễn Thiên Phú và Nguyễn Trọng Đức Vũ. Đây là những cầu thủ đã có cơ hội thể hiện trong quá trình tập trung và tập huấn, trong đó nhiều người đã được Ban huấn luyện tạo điều kiện thi đấu, thử nghiệm qua các trận đấu tập tại Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu Vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp U20 CHDCND Triều Tiên vào lúc 19h00 hôm nay 31/8. Sau đó, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt đối đầu U20 Palestine vào ngày 3/9 và U20 Iran vào ngày 6/9.

Với quá trình chuẩn bị qua nhiều giai đoạn, cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà, đội tuyển U20 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất góp mặt tại Vòng chung kết U20 châu Á 2027.

PV/VOV.VN
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