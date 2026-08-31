Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/8: Tâm điểm U20 Việt Nam

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 31/8, sự quan tâm của người hâm mộ sẽ dồn về trận đấu U20 Việt Nam gặp U20 Triều Tiên.

HLV Yutaka Ikeuchi và cầu thủ Quốc Khánh trong buổi họp báo trước trận gặp Triều Tiên. (Ảnh: VFF).

Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây sẽ là trận ra quân cùa thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV người Nhật Bản nói: " Tôi cảm thấy rất vui khi giải đấu vòng loại U20 châu Á được tổ chức tại Việt Nam. Trước thềm giải đấu, chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ VFF cũng như các câu lạc bộ để có được điều kiện tập luyện lý tưởng nhất có thể.

Ở giải Đông Nam Á vừa rồi, chúng tôi chưa đạt được kết quả như mong muốn, đó là một thất bại đáng tiếc nhưng cũng là bài học lớn cho U20 Việt Nam. Qua bài học đó, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý giá để có sự chuẩn bị kỹ càng hơn cho vòng loại U20 châu Á lần này".

Tại bảng đấu của U20 Việt Nam còn có U20 Palestine và U20 Iran.