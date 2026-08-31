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Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 31/8

Thứ Hai, 08:00, 31/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 31/8, lượt trận đầu tiên sẽ diễn ra với rất nhiều trận đấu được tổ chức ở các quốc gia khác nhau trên toàn châu lục.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 31/8, lượt trận đầu tiên với 20 trận đấu ở 11 bảng sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia.

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U20 Việt Nam trong quá trình thi đấu giao hữu trước giải. (Ảnh: VFF). 

Với người hâm mộ Việt Nam, bảng C sẽ được quan tâm đặc biệt khi có sự hiện diện của U20 Việt Nam. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ thi đấu trận ra quân gặp U20 U20 Triều Tiên lúc 16h trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Vào lúc 16h sẽ là trận đấu còn lại của bảng này khi U20 Palestine gặp U20 Iran.

Hầu như tất cả các đội bóng lớn của bóng đá trẻ châu Á cũng tham dự vòng loại năm nay nên ở loạt trận đầu tiên còn có một số trận đấu khác như: U20 Nhật Bản vs U20 Kuwait (16h), U20 Indonesia vs U20 Malaysia (16h), U20 Lebanon vs U20 Nhật Bản (17h), U20 Australia vs U20 Lào (19h), U20 Thái Lan vs U20 UAE (19h30), U20 Uzbekistan vs U20 Bangladesh (21h).

Tại giải năm nay, có 2 đội không tham dự so với dự kiến ban đầu là U20 Nepal và U20 Philippines. Nepal đang nhận lệnh cấm của FIFA trong khi Philippines rút lui trước ngày khởi tranh giải đấu.

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U20 Triều Tiên sẵn sàng tranh tài với U20 Việt Nam

VOV.VN - Chiều 29/8, U20 Triều Tiên đã có mặt tại Phú Thọ, trở thành đội bóng quốc tế cuối cùng góp mặt tại vòng loại U20 châu Á 2027. Đại diện Đông Á đã sẵn sàng cho hành trình tranh tài tại bảng C của giải.

PV/VOV.VN
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