Xác định 3 đội bóng bị loại khỏi ASEAN Cup 2026: Cuộc đua vào bán kết căng

ASEAN Cup 2026 đã diễn ra được 4 lượt trận và Ban tổ chức đã xác định 3 đội bóng bị loại gồm Campuchia, Timor Leste ở bảng A và Lào ở bảng B.

Tại bảng A, Timor Leste kết thúc giải đấu với 4 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng và để lọt lưới 15 bàn. Trong khi đó, Campuchia có 3 điểm, nhưng cũng chính thức bị loại trước lượt trận cuối cùng gặp Việt Nam tại Mỹ Đình.

Tại bảng B, đội bóng duy nhất bị loại là đội tuyển Lào. Đội bóng này thi đấu đủ 4 trận vòng bảng và toàn thua, ghi được 3 bàn thắng, lọt lưới 20 bàn.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 sau 4 lượt trận.

Ở chiều ngược lại, cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 đang diễn ra rất kịch tính. Ở bảng A, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu với 7 điểm và chỉ cần không thua Campuchia là sẽ giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, Indonesia sau thất bại 0-3 trước Việt Nam đang lâm vào thế khó. Đội bóng xứ vạn đảo phải thắng Singapore ở lượt trận cuối mới giành được vé vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Ở bảng B, Thái Lan nắm ưu thế lớn nhất với 9 điểm, “Voi chiến” chỉ cần hòa Myanmar ở lượt trận cuối là vào bán kết với ngôi đầu. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn có nguy cơ bị loại nếu thua đậm ở lượt trận cuối.

Theo lịch lượt trận thứ 5 ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra vào các ngày 7 và 8/8. Do tính chất quan trọng của lượt trận cuối nên các đội đều thi đấu cùng giờ. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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