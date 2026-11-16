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Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027 mới nhất

Thứ Hai, 14:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027 trước vòng đấu thứ 8, ngoại binh. Milan Makaric (Hải Phòng) dẫn đầu danh sách với 7 bàn thắng.

Milan Makaric dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới V-League 2026/2027

Cuộc đua Vua phá lưới V-League 2026/2027 chứng kiến sự áp đảo của các ngoại binh. Tiền đạo Milan Makaric (Hải Phòng) dẫn đầu danh sách với 7 bàn thắng. Xếp phía sau là Joel Tagueu (Hải Phòng), Daniel Passira (Hà Tĩnh) và Lucao (Ninh Bình), cùng có 5 pha lập công.

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Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027 trước vòng 8.

Đáng chú ý, tài năng trẻ Nguyễn Lê Phát của Ninh Bình đang trở thành điểm sáng của bóng đá nội. Tiền đạo 19 tuổi ghi bàn vào lưới Bắc Ninh ở vòng 7, nâng thành tích lên 4 bàn thắng. Qua đó, Lê Phát trở thành chân sút nội duy nhất góp mặt trong nhóm 8 cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Cùng có 4 bàn thắng với Lê Phát là Saliou Guindo (Thanh Hóa), Alan (CAHN) và Luiz Guilherme Vieira da Silva (SLNA). Trong khi đó, Nguyễn Quang Vinh (SLNA) và Trần Ngọc Sơn (Nam Định) đã có 3 bàn thắng.

Vòng 8 V-League 2026/2027 sẽ tranh tài trong các ngày 20, 21 và 22/11. Tiền đạo Milan Makaric và các đồng đội ở Hải Phòng được dự đoán sẽ gặp khó khăn khi làm khách trên sân của đội bóng đầu bảng Nam Định.

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HAGL đối diện với thực tế phũ phàng sau U23 Quốc tế 2026

VOV.VN - Các cầu thủ trưởng thành từ HAGL góp công lớn vào chức vô địch của U23 Việt Nam tại giải giao hữu U23 Quốc tế 2026. Tuy nhiên, khi trở lại V-League 2026/2027, họ phải đối diện với một thực tế hoàn toàn khác là cuộc chiến trụ hạng đầy khắc nghiệt của đội bóng phố Núi.

PV/VOV.VN
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