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Đội bóng Thái Lan gặp khó khăn lớn trước màn so tài đại diện V-League

Thứ Bảy, 14:00, 14/11/2026
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VOV.VN - CLB của Thái Lan - Buriram United gặp khó khăn về nhân sự trước trận đấu với CLB CA TP.HCM ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Theo lịch thi đấu, lượt trận tiếp theo của Cúp C1 Đông Nam Á 2026/2027 sẽ diễn ra từ ngày 18/11, chỉ 1 ngày sau khi FIFA Days tháng 11/2026 kết thúc. 

Doi bong thai lan gap kho khan lon truoc man so tai dai dien v-league hinh anh 1
Theerathon Bunmathan tập luyện cùng ĐT Thái Lan, khó có thể ra sân khi Buriram United gặp CLB CA TP.HCM. (Ảnh: FAT) 

CLB CA TP.HCM sẽ tiếp đón Buriram United trong màn so tài diễn ra ngày 18/11 tại sân Bình Dương trong khi ĐT Việt Nam 1 ngày trước đó còn so tài với Kyrgyzstan ở sân Thiên Trường. 

Điều này buộc ĐT Việt Nam phải để 4 cầu thủ thuộc biên chế CLB CA TP.HCM gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền đạo Olaha Mạnh Đức trở về CLB để chuẩn bị và không thi đấu trận gặp  Kyrgyzstan. 

Điều tương tự cũng xảy ra với ĐT Thái Lan và Buriram United. Ngày 17/11, ĐT Thái Lan sẽ thi đấu trận cuối cùng ở King's Cup, 1 ngày trước trận Buriram United làm khách tại Việt Nam. 

Trong danh sách ĐT Thái Lan lúc này có 3 cầu thủ của Buriram là Theerathon Bunmathan, Anan Yodsangwal và Iklas Sanron. Tuy nhiên, do King's Cup là giải đấu rất quan trọng với ĐT Thái Lan nên khả năng 3 cầu thủ này được trả về sớm là rất thấp. 

Việc Theerathon Bunmathan, Anan Yodsangwal và Iklas Sanron phải thi đấu cho ĐT Thái Lan 1 ngày trước trận đấu ở Cúp C1 Đông Nam Á khiến Buriram United gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự. 

ĐKVĐ Thai League có rất nhiều ngoại binh nhưng quy chế của Cúp C1 Đông Nam Á xác định mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 7 cầu thủ ngoại trên sân cùng lúc. 

Do đó, Buriram United bắt buộc phải thi đấu gặp CLB CA TP.HCM với ít nhất 4 cầu thủ nội trên sân cùng lúc chứ không thể đưa ra sân đội hình toàn ngoại binh như ở đấu trường Cúp C1 châu Á. 

Trận đấu CLB CA TP.HCM gặp Buriram United trên sân Bình Dương ngày 18/11 sẽ bắt đầu lúc 19h30. 

PV/VOV.VN
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