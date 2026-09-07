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Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League: Tiến Linh ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

Thứ Hai, 15:57, 07/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League sau vòng đấu mở màn mùa giải 2026/2027, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ghi điểm với HLV Kim Sang Sik.

Vòng mở màn V-League 2026/2027 đã chứng kiến 23 bàn thắng được ghi. Trong số 18 cầu thủ lập công có 1 cầu thủ Việt kiều, 5 nội binh và 12 ngoại binh.

Tiền đạo Lucao đang dẫn đầu Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027 với 3 bàn thắng, sau khi lập hat-trick giúp Ninh Bình đè bẹp Hải Phòng FC 4-1.

Tiền đạo Saliou Guindo của Thanh Hóa và tiền vệ Ezequiel Santos Da Silva của Nam Định cùng đứng thứ nhì với 2 bàn thắng. 

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Tiến Linh ghi bàn giúp CLB CA TP.HCM thắng Hà Nội FC 3-1. (Ảnh: VPF)
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Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027 sau vòng đấu mở màn. (Ảnh: VPF)

Trong vòng đấu bùng nổ của các chân sút ngoại, các nội binh đã ghi bàn gồm: các tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Lê Phát, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và trung vệ Trương Thanh Nam. Bên cạnh đó, trung vệ Việt kiều Kyle Colonna cũng có pha làm bàn ở vòng đấu này.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho thấy quyết tâm trở lại mạnh mẽ khi ghi bàn giúp CLB CA TP.HCM thắng Hà Nội FC 3-1. Đây là tín hiệu tích cực của chân sút sinh năm 1997 sau khi trải qua mùa giải 2025/2026 khô hạn bàn thắng và không được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026.

Tiến Linh tìm lại cái duyên ghi bàn đúng thời điểm ĐT Việt Nam sắp sửa hướng tới FIFA ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng 9 và HLV Kim Sang Sik đang "soi giò" các cầu thủ tại V-League để chuẩn bị danh sách triệu tập.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc vòng 2 và trận đấu sớm nhất vòng 3 giữa Đồng Nai gặp CAHN, V-League sẽ tạm nghỉ để ĐT Việt Nam tập trung.

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Hoàng Long/VOV.VN
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