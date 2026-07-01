Kết quả World Cup 2026 hôm nay 1/7: Mbappe tỏa sáng, Pháp thắng đậm Thụy Điển

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Mbappe và Barcola là những người ghi bàn giúp Pháp vượt qua Thụy Điển ở vòng 32 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Pháp từng bước gia tăng sức ép rồi hoàn toàn làm chủ thế trận trong cuộc đọ sức với Thụy Điển tại vòng 32 đội World Cup 2026. Dù thủ môn Zetterstrom liên tiếp trổ tài cản phá, cột dọc có 2 lần cứu thua và 1 lần Mbappe bị từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, thì Thụy Điển cũng chỉ trụ vững được tới phút 45.

Mbappe đón đường chuyền của Dembele, xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú sút hiểm hóc về góc xa, mở tỷ số cho Pháp ngay trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Pháp tiếp tục tạo ra những đợt tấn công đầy biến hóa và ghi thêm 2 bàn thắng nữa vào lưới Thụy Điển. Olise là người kiến tạo cả 2 bàn thắng này, nhưng cũng tỏ ra vô duyên kỳ lạ khi tự mình dứt điểm.

Barcola nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút quyết đoán ở phút 53. Mbappe hoàn tất cú đúp cho bản thân và ấn định thắng lợi 3-0 cho Pháp khi xé lưới Thụy Điển ở phút 74.

Giành chiến thắng thuyết phục trước Thụy Điển, Pháp tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026 gặp Paraguay. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa Pháp và Paraguay sẽ diễn ra lúc 4h ngày 5/7.

Mbappe mở tỷ số cho Pháp ở phút 45 sau pha kiến tạo của Dembele. (Ảnh: Reuters)

Hàng phòng ngự Thụy Điển thất thần khi nhận bàn thua ngay trước giờ nghỉ. (Ảnh: Reuters)

Barcola nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp ở phút 53. (Ảnh: Reuters)

Barcola sút cháy lưới Thụy Điển sau pha tấn công trung lộ của Pháp. (Ảnh: Reuters)

Mbappe ấn định chiến thắng 3-0 cho Pháp ở phút 74. (Ảnh: Reuters)

Pha lập công này giúp Mbappe có cùng 6 bàn thắng tại World Cup 2026 và cùng Messi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. (Ảnh: Reuters)