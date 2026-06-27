Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: ĐT Hàn Quốc có nguy cơ bị loại

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất cập nhật đến 5h sáng 27/6, chưa có thêm đội tuyển nào chính thức có vé vào vòng 32 đội. Loạt trận rạng sáng 27/6 chứng kiến Pháp thắng Na Uy 4-1 và Senegal thắng Iraq 5-0.

Những kết quả này chưa giúp BTC xác định thêm đội tuyển nào chính thức có vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, đã có thêm 1 cặp đấu cho vòng knock-out được chính thức xuất hiện là trận Na Uy vs Bờ Biển Ngà.

Ngoài ra, chiến thắng đậm của Senegal cũng khiến ĐT Hàn Quốc có nguy cơ bị loại. Đại diện châu Á đã tụt xuống hạng 7 trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba. Chỉ cần có thêm 2 đội xếp thứ ba vượt qua thành tích của ĐT Hàn Quốc, Son Heung Min và các đồng đội sẽ phải nói lời chia tay.

Danh sách cụ thể 19 đội đã vượt qua vòng bảng gồm: Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ, Canada, Bosnia, Brazil, Morocco, Mỹ, Australia, Đức, Bờ Biển Ngà, Ecuador, Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Argentina, Pháp, Na Uy và Colombia.

13 tấm vé còn lại vào vòng knock-out sẽ được xác định thông qua các trận đấu cuối cùng ở các bảng G,H,J,K,L diễn ra trong các ngày 27 và 28/6 theo giờ Việt Nam.