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Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Xác định 13 đội vào vòng knock-out

Thứ Năm, 11:57, 25/06/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 11h ngày 25/6, Ban tổ chức xác định được 13 đội bóng đã có vé dự vòng knock-out.

Loạt trận World Cup 2026 ngày 25/6 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý khi Brazil, Morocco, Mexico, Nam Phi, Thụy Sĩ và Bosnia cùng tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Tại bảng C, Brazil dễ dàng đánh bại Scotland 3-0 nhờ cú đúp của Vinícius Júnior, trong khi Neymar trở lại sau chấn thương. Morocco cũng giành vé knock-out sau màn ngược dòng hạ Haiti 4-2, với dấu ấn lớn từ Achraf Hakimi.

bang xep hang world cup 2026 moi nhat xac dinh 13 doi vao vong knock-out hinh anh 1
Ban tổ chức xác định được 13 đội bóng đã có vé dự vòng knock-out.

Ở bảng A, Mexico thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp CH Séc 3-0 để giữ ngôi đầu bảng với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, Nam Phi gây bất ngờ lớn khi đánh bại Hàn Quốc 1-0, qua đó giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng.

bang xep hang world cup 2026 moi nhat xac dinh 13 doi vao vong knock-out hinh anh 2
Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất tính đến 11h ngày 25/6.

Tại bảng B, Thụy Sĩ thắng Canada 2-1 để đứng đầu bảng, còn Bosnia vượt qua Qatar 3-1 và cũng giành vé đi tiếp với suất dành cho đội hạng ba xuất sắc. Sau loạt trận này, Ban tổ chức đã xác định được 13 đội đã có vé vòng knock-out World Cup 2026.

PV/VOV.VN
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