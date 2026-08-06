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Báo chí Indonesia lo ngại đội nhà bị loại khỏi ASEAN Cup 2026

Thứ Năm, 14:00, 06/08/2026
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VOV.VN - Truyền thông Indonesia lo ngại đội nhà bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 và cái dớp khi nằm chung bảng với Singapore.

Sau thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam, Indonesia lâm vào thế khó trong cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026. Sau 4 lượt trận, đội bóng xứ vạn đảo có 6 điểm, đứng thứ 3 bảng A sau Singapore và Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với việc Indonesia buộc phải thắng Singapore ở lượt trận cuối mới giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Một kết quả hòa hoặc thua thì đội bóng này sẽ nhìn đối thủ đi tiếp.

Ngoài việc phải thắng, Indonesia cũng gặp bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách. Đó là lý do mà tờ CNN Indonesia đã lo ngại về khả năng đi tiếp của đội nhà với tiêu đề: “Thống kê đáng lo: Indonesia thường gặp bất lợi mỗi khi nằm cùng bảng với Singapore”.

bao chi indonesia lo ngai doi nha bi loai khoi asean cup 2026 hinh anh 1
Indonesia gặp khó sau trận thua đậm Việt Nam (Ảnh: HT).

Trong nội dung bài báo, tác giả đã thống kê rằng: “Kể từ khi giải vô địch Đông Nam Á lần đầu được tổ chức vào năm 1996, Indonesia và Singapore đã có 6 lần nằm chung bảng đấu. Điều đáng chú ý là trong số đó, đội tuyển Indonesia 3 lần bị loại ngay từ vòng bảng”.

Tại AFF Cup 2007, Singapore là chủ nhà của bảng B, cùng với Việt Nam, Indonesia và Lào. Sau vòng bảng, Singapore, Việt Nam và Indonesia đều giành được 5 điểm. Tuy nhiên, Singapore và Việt Nam giành quyền vào bán kết nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng tốt hơn, trong khi Indonesia phải dừng bước.

Đến AFF Cup 2012, Indonesia tiếp tục chung bảng với Singapore, Malaysia và Lào. Kịch bản đáng thất vọng lặp lại khi đội bóng xứ Vạn đảo chỉ đứng thứ ba chung cuộc với 4 điểm. Trong khi đó, Singapore và Malaysia cùng giành 6 điểm để góp mặt ở vòng bán kết.

Sáu năm sau, tại AFF Cup 2018, Indonesia một lần nữa bị loại ngay từ vòng bảng khi nằm cùng bảng với Singapore. Tuy nhiên, lần này Singapore cũng không thể vượt qua vòng bảng. Kết thúc bảng B, Thái Lan dẫn đầu, Philippines xếp thứ hai, Singapore đứng thứ ba còn Indonesia chỉ xếp thứ tư.

bao chi indonesia lo ngai doi nha bi loai khoi asean cup 2026 hinh anh 2

Ba lần còn lại Indonesia nằm cùng bảng Singapore, nhưng giành vé đi tiếp là vào các kỳ AFF Cup 2004, AFF Cup 2008 và AFF Cup 2026. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo vẫn chưa thể lên ngôi vô địch, khi 6 lần về nhì.

Dù không được may mắn mỗi khi nằm cùng bảng với Singapore, nhưng lịch sử đối đầu trước màn so tài tại ASEAN Cup 2026 đang nghiêng về phía đội bóng xứ vạn đảo. Theo đó, trong 59 lần gặp nhau trước đây, Indonesia giành 30 chiến thắng, 10 trận hòa và thua 19.

Nếu tính trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, Indonesia giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Năm 2021, hai đội gặp nhau ở bán kết AFF Cup, Indonesia hòa 1-1 ở lượt đi, sau đó thắng 4-2 ở lượt về để giành vé vào chung kết. Tuy nhiên, ở trận chung kết Indonesia thua tổng cộng 2-6 trước Thái Lan sau 2 lượt trận.

Trận đấu giữa Singapore vs Indonesia diễn ra vào lúc 20h ngày 7/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Trí Minh/VOV.VN
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